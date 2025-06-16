Надана Україні західна зброя нібито створює загрозу безпеці, стверджує Олександр Грушко.

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РФ висуває вимогу для завершення війни / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 53 ОМБр

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РФ вимагає від України, щоб та позбулася західної зброї

Західна зброя нібито створює загрозу безпеці для РФ

Росія вимагатиме від України, щоб та позбулася західної зброї для завершення війни, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко.

За його словами, надана Україні західна зброя нібито створює загрозу безпеці не тільки Росії, а й країн Заходу, повідомляє The Moscow Times.

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"Усі ці надлишки мають бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Вони (озброєння) мають бути скорочені, утилізовані, причому гарантовано", - зазначив він.

Як приклад він навів передані моджахедам в Афганістані зенітно-ракетні комплекси Stinger, які потім довелося "поставити під контроль".

"Навіть з урахуванням цього досвіду вражає ступінь нерозсудливості тих політичних діячів, які продовжують вкидати озброєння на ринок, прекрасно усвідомлюючи, що чорні ринки буквально пухнуть від зброї, яка в результаті реалізації корупційних схем потоком пливе в різні частини земної кулі, зокрема й у Європу", - сказав Грушко.

Раніше експерт Олег Жданов назвав сценарій завершення війни. "Грузинський сценарій" закінчення російсько-української війни неможливий, вважає Олег Жданов.

Як повідомляв Главред, Путін може змінити свою стратегію у війні проти України, якщо Захід не зупинить військову допомогу, вважають в Інституті вивчення війни. Києву потрібно дати озброєння, необхідні для стримування окупантів.

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