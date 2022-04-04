Харків знову потрапив під потужний обстріл орків, є загиблі

Харків знову потрапив під обстріл

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу житлових будинків у Слобідському районі міста сьогодні близько шостої вечора, за попередньою інформацією, загинули 7 осіб та ще 34 отримали поранення, йдеться в заяві Харківської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі СВ Управління СБУ в Харківській області розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, близько 18: 00 3 квітня російські окупанти обстріляли житлові будинки в Слобідському районі Харкова. Було пошкоджено близько десяти будинків і тролейбусне депо.

"За попередньою інформацією, загинули 7 осіб. 34 людини отримали поранення, серед них троє дітей. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

Що відбувається в Бучі

Перші жахливі кадри з окупованої Бучі показав ведучий програми Світ навиворіт Дмитро Комаров. Він розповів про зруйновані будинки, вбиті цивільні, замінований дитячий майданчик та інші злочини окупантів.

Відреагував на злочини росіян у Бучі і президент Європейської Ради Шарль Мішель. Зокрема, він заявив, що проти Росії будуть введені нові санкції.

Володимир Зеленський показав світу моторошні злочини окупантів у Бучі.

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