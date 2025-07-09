Зеленський провів нові переговори з Келлогом - про що домовились

Зеленський обговорив із Келлогом постачання озброєння, посилення ППО та запровадження нових санкцій проти Росії, зокрема в енергетичному секторі.

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Про що говорили Зеленський і Келлог / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

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Зеленський провів переговори з Келлогом

Обговорювались теми посилення санкцій проти РФ та закупівлю зброї з США

У Римі президент Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом. Про підсумки переговорів глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський подякував генералу Келлогу, який очолює американську делегацію, за участь у Конференції з питань відновлення України.

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Сторони обговорили постачання озброєння та посилення системи протиповітряної оборони — ці питання є особливо актуальними на тлі активізації російських атак. Також ішлося про закупівлю американського озброєння, налагодження спільного виробництва та його локалізацію в Україні.

Дивіться відео про переговори Зеленського та Келлога:

/ Фото: скріншот

Окрему увагу приділили санкційній політиці. Зеленський наголосив на необхідності жорсткіших заходів проти російського енергетичного сектору, зокрема запровадженню вторинних санкцій щодо країн, які продовжують купувати російську нафту.

"Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир. Дякуємо Президенту Трампу, обом партіям і всьому американському народові за допомогу та підтримку. Щиро цінуємо дружбу між нашими людьми", - резюмував глава держави.

Спецпредставники Трампа для завершення війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп зазначив, що Вашингтон розглядає запит України щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot. Він наголосив, що такі комплекси є вкрай дорогими, тому рішення потребує детального аналізу.

Тим часом Росія активно нарощує темпи виробництва ударних дронів-камікадзе — щотижня фіксуються нові рекорди щодо їхньої кількості. Про це пише The New York Times.

При цьому країна-агресорка активізувала випуск озброєння та техніки для повітряних атак на Україну й для підтримки наступів на фронті. Проте, за словами російського економіста, доктора економічних наук Ігоря Ліпсіца, це радше ознака економічного виснаження Росії, а не її зміцнення.

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Про персону: Кіт Келлог Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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