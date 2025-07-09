"Жити сьогодні і зараз": фотографи Костя і Влада Ліберови вперше стануть батьками

Ліберови показали зворушливі кадри, як вони дізналися стать дитини.

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Влада і Костянтин Ліберови чекають на дитину - відома стать малюка / колаж: Главред, фото: instagram.com/libkos, instagram.com/sapiens.fish

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Костянтин і Влада Ліберови чекають на первістка

Фотографи зняли для малюка відео, наприкінці якого стає відома його стать

Пара українських фотографів і фотожурналістів Влада і Костянтин Ліберови, завдяки яким світ бачить війну в Україні без прикрас, сьогодні оголосили радісну новину - вони вперше стануть батьками. В Instagram вони опублікували зворушливе відео, яке зняли для майбутнього малюка.

У кадрі Костя і Влада звертаються до дитини в спробах передбачити її стать. Також показано відео з УЗД - Влада вже на 4.5 місяці вагітності.

відео дня

Наприкінці пара на даху у Львові розрізає торт, колір начинки якого підкаже їм, буде в них син чи донька. Ліберовим дістався десерт із синьою начинкою - у них народиться хлопчик.

У підписі до відео пара зазначила, що відкладала продовження роду в пошуках ідеального моменту. Однак пізніше до них прийшло усвідомлення, що потрібно жити тут і зараз. Тому вони, неймовірно щасливі, чекають на появу свого первістка.

"Ми хочемо жити сьогодні і зараз, в незалежній Україні, в нашому Києві, виховувати нашого сина, для якого так довго шукали ідеальний час, поки не зрозуміли, що він ніколи не настане, бо його просто не існує. Ну або тут і зараз - це і є ідеальний час. Ми будемо батьками. В нас буде син. Ми щасливі. Побудьте щасливими разом із нами", - пишуть майбутні батьки Ліберови.

Костя і Влада Ліберови стануть батьками / instagram.com/libkos

Костя і Влада Ліберови стануть батьками / instagram.com/libkos

Костя і Влада Ліберови стануть батьками / instagram.com/libkos

Повне відео на каналі STARS UA

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