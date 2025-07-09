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Папа Римський зробив нову пропозицію Зеленському щодо війни - що він сказав

Юрій Берендій
9 липня 2025, 17:11
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Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність Ватикану провести переговори на рівні лідерів України та РФ для досягнення справжнього миру.
Папа Римський зробив нову пропозицію Зеленському щодо війни - що він сказав
Папа Римський зробив нову пропозицію Зеленському щодо війни / Колаж Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram

Про що йдеться у матеріалі:

  • Зеленський провів переговори з Папою Римським
  • Папа запропонував провести переговори між Україною та РФ у Ватикані
  • Обговорювалось також питання повернення викрадених РФ українських дітей

Президент України Володимир Зеленський 9 липня під час візиту до Італії провів зустріч із Папою Левом XIV. Як повідомляє сайт Святого престолу, головною темою розмови стали мирні переговори між Україною та Росією.

Аудієнція відбулася в резиденції понтифіка Кастель-Ґандольфо поблизу Рима.

відео дня

"Сьогодні вранці Святий Отець прийняв на аудієнції: пана Володимира Зеленського, Президента України, та його свиту", – йдеться в повідомленні.

За даними Vatican News, сторони обговорили триваючу війну та необхідність пошуку справедливих і стійких шляхів до встановлення миру.

"Під час щирої розмови було підтверджено важливість діалогу як найкращого шляху до припинення бойових дій. Святіший Отець висловив біль з приводу жертв та поновив свої молитви і близькість до українського народу, підтримуючи кожні зусилля, спрямовані на звільнення полонених та пошук спільних рішень", – йдеться в повідомленні.

У Ватикані також зазначили, що Папа Лев XIV підтвердив свою готовність прийняти представників обох країн для ведення перемовин на території Святого престолу.

За підсумками переговорів президент України повідомив, що обговорювалась також тема викрадених країною-агресором Росією українських дітей та зусилля для досягнення миру.

Вони обговорили повернення викрадених Росією українських дітей та спільні зусилля для миру.

"Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, і ми дуже розраховуємо на Ватикан та Його Святість, які можуть допомогти нам організувати зустріч на найвищому рівні, щоб покласти край цій війні", — зазначив Зеленський.

Дивіться відео заяви Зеленського про переговори з Папою Римським:

Папа Римський зробив нову пропозицію Зеленському щодо війни - що він сказав
/ Фото: скріншот

У своєму Telegram-каналі президент України подякував Папі Римському Леву XIV за зустріч і змістовну розмову, підкресливши важливість підтримки та щирих молитов заради миру в Україні.

Глава держави наголосив, що ініціатива проведення зустрічей на найвищому рівні у Ватикані залишається відкритою та цілком реальною як шлях до припинення російської агресії та встановлення стійкого і справедливого миру.

"Наразі лише Москва відкидає цю пропозицію, як і всі інші мирні пропозиції", - вказує він.

Президент також підкреслив, що Україна продовжуватиме зміцнювати міжнародну солідарність, аби дати шанс дипломатії реалізувати себе.

"Подякував Папі особливо за підтримку українських дітей, зокрема повернутих із російської неволі. Українські діти мають можливість реабілітації та відпочинку в Італії, і така гостинність і щирість є надзвичайно важливими. Обговорили сьогодні подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала Росія. Розказав Його Святості про повагу в українському суспільстві до постаті Андрея Шептицького, його вчинків, зокрема до порятунку євреїв у час Другої світової війни й захисту християнської віри. Сподіваємося, що внесок і заслуги митрополита Шептицького отримають належне визнання. Запросив Папу відвідати Україну", - резюмував Зеленський.

Заяви Папи Лева XIV про Україну - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 28 червня Папа Римський Лев XIV під час богослужіння у Ватикані, на якому були присутні віряни Української Греко-Католицької Церкви, висловив підтримку українському народу. Глава Католицької Церкви згадав про страждання українців, спричинені війною, а також про долю військовополонених.

Новий Папа Римський Лев XIV офіційно обійняв посаду 18 травня, ставши першим американцем на чолі Святого престолу. Під час інтронізації понтифік також згадав про Україну.

Після свого обрання Лев XIV уже отримав низку офіційних запрошень від різних держав. Зокрема, перші апостольські візити можуть відбутися до Туреччини, України та Перу.

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Про персону: Папа Лев XIV

Папа Лев XIV (лат. Leo XIV; ім'я при народженні Рóберт Фрéнсіс Прéвост; англ. Robert Francis Prevost; нар. 14 вересня 1955, Чикаго, Іллінойс, США) — 267-й Папа Римський (від 8 травня 2025 року), американсько-перуанський католицький прелат, який є главою Католицької церкви та сувереном Держави-міста Ватикан, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Папа Римський мирне врегулювання мирні переговори Папа Римський Лев XIV
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