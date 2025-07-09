Град і смерч: на Львівщині вирувала стихія - місцевих попередили про небезпеку

Унаслідок стихії в селі багато дерев було вирвано з корінням, пошкоджено житлові будинки.

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У Львівській області вирувала стихія / колаж: Главред, фото: facebook.com/meriya.zhydachiv

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Дахи деяких будинків знесені

У селі створено комісію, яка працюватиме для оцінки наслідків стихії

У Львівській області вирувала стихія. Зокрема, у селі Журавків Стрийського району ввечері 9 липня були сильні пориви вітру, злива, град і смерч. Про це повідомляє у Facebook Жидачівська міська рада.

Зазначається, що одна людина травмувалася під час ліквідації наслідків стихії, її госпіталізовано до місцевої лікарні.

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Унаслідок стихії в селі багато дерев було вирвано з корінням, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, а також лінії електропередач.

Величезний вітряний вихор (смерч) проносився на горизонті. Місцеві жителі зняли стовп, що здіймався на кілька десятків метрів угору. Стихія була такої сили, що знесла та пошкодила капітальні огорожі біля житлових будинків; дахи деяких будинків знесені.

У селі створено комісію, яка працюватиме для вивчення та оцінки наслідків стихії. А 10 липня буде ухвалено рішення про надання матеріальної допомоги жителям села, які постраждали від стихії.

Як повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, у четвер, 10 липня, у Львівській області також прогнозуються сильні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, град. У Львові 10 липня прогнозуються сильний дощ, шквальний вітер 15-20 м/с.

"В місцях проходження інтенсивних дощів можливе формування високого місцевого та схилового стоку з можливим частковим затопленням понижених місць в окремих населених пунктах, в гірських районах існує загроза утворення окремих селей", - ідеться в повідомленні.

Дивіться відео смерчу у Львівській області:

Погода в Україні - останні новини

Нещодавно Главред із посиланням на Український гідрометцентр писав, що липень 2025 року буде посушливим, а температура повітря буде вищою за норму.

Раніше повідомлялося, що на Україну чекає найспекотніший день літа. За даними синоптика, у більшості центральних і південних областей 9 липня буде спекотно +33...+39 °С.

Водночас у деяких областях 9 липня очікується дощ. Зокрема, у західних, Житомирській та Вінницькій областях будуть грозові дощі, град і шквали 15-20 м/с. Там оголосили штормове попередження - І рівень небезпеки.

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