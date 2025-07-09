'Розбомбити Москву до біса': з'явилась перша реакція Кремля на погрози Трампа

У Кремлі відмовились коментувати заяву Дональда Трампа про нібито погрози "розбомбити Москву", порадивши звертатися за роз’ясненнями до Білого дому.

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З'явилась перша реакція Кремля на погрози Трампа "розбомбити Москву" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

В Кремлі нічого не знають про заяви Трампа "розбомбити Москву"

Пєсков рекомендував звернутись за коментарем до Білого дому

Минулого року Дональд Трамп на закритій зустрічі з донорами заявив, що погрожував російському диктатору та воєнному злочинцю Володимиру Путіну "розбомбити Москву до біса", щоб стримати його від нападу на Україну. З'явилась перша реакція Кремля. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова.

Журналістка звернула увагу на інформацію, що активно поширюється в інтернеті з посиланням на нібито аудіозапис розмови, згідно з якою Дональд Трамп погрожував завдати ударів по Москві та Пекіну у випадку збройних дій в Україні та на Тайвані з боку Росії і Китаю.

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Вона звернулася до речника Кремля Дмитра Пєскова з проханням прокоментувати, чи справді така розмова мала місце, коли вона могла відбутися і як у Кремлі загалом ставляться до появи в медіа витоку, що стосується фактично приватної бесіди.

У відповідь Пєсков заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати надану інформацію.

"Дивіться, ви просите мене підтвердити, чи був виступ Трампа в Америці, коли він нібито розмовляв з якимись донорами в 2024 році. Але, як мінімум, це не зовсім коректно. Я не можу це при всьому бажанні підтвердити або спростувати. Йдеться про виступ Трампа у 2024 році в Америці. Я працюю в Росії, слава Богу", - заявив він.

Після цього Дмитро Пєсков намагався поставити під сумнів достовірність аудіозапису, припускаючи, що він може бути фейком. Він зазначив, що в інформаційному просторі нині циркулює багато неправдивих матеріалів, і саме це враховують під час аналізу новин. Однак журналістка наголосила, що питання стосувалося не стільки автентичності запису, скільки того, чи справді Трамп озвучував такі погрози Путіну і коли саме це могло статися.

"Тут важко сказати. Річ у тому, що тоді не було телефонних розмов. Адже мова йде, наскільки я розумію, про період, коли Трамп ще не був президентом Сполучених Штатів. Тому тут я вам рекомендую все-таки адресувати ваші питання до Білого Дому", - сказав Пєсков.

Заяви Трампа про Україну - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що свого часу пригрозив кремлівському лідеру Володимиру Путіну "розбомбити Москву", якби Росія наважилася вторгнутися в Україну. Про це йдеться в аудіозаписах, які оприлюднило CNN.

Коментуючи позицію Кремля, Трамп зазначив, що Володимир Путін "годує Білий дім нісенітницею" — вона звучить ефектно, але не несе жодної конкретики. Водночас він підкреслив, що США серйозно розглядають можливість нових санкцій проти Росії.

Також Трамп озвучив свою версію причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час брифінгу в Білому домі він пов’язав початок війни з хаотичним виведенням американських військ з Афганістану у 2021 році, назвавши це слабкістю, яку використав Кремль.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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