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"Вони дуже дорогі": Трамп відповів, хто зупинив допомогу Україні і чи надасть Patriot

Руслана Заклінська
9 липня 2025, 21:23оновлено 9 липня, 21:54
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Президент США підтвердив, що Україна просила ще один Patriot.
'Вони дуже дорогі': Трамп відповів, хто зупинив допомогу Україні і чи надасть Patriot
Трамп підтвердив, що Україна просила ще один Patriot / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, US Army

Що сказав Трамп:

  • Україна попросила у США надати системи ППО Patriot
  • США розглядають це прохання, адже системи дуже дорогі
  • Трамп заявив, що не знає, хто наказав зупинити допомогу Україні

Україна зверталася до США з проханням про надання систем протиповітряної оборони Patriot. Вашингтон наразі розглядає це прохання, оскільки такі системи мають дуже високу вартість. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає Clash Report.

"Україна просила Patriot. Я подивлюсь, бо вони дуже дорогі", - сказав Трамп.

відео дня

Також президент США вкотре повторив, що "не задоволений тим, що відбувається в Україні".

"Минулої ночі Росія запустила понад 700 дронів. Це треба зупинити. Гине до 7000 людей щотижня з обох сторін", - додав Трамп.

Під час спілкування з журналістами президент також відповів на питання щодо постачання боєприпасів Україні. Репортер запитав, чи з’ясував він, хто віддавав наказ припинити ці поставки, адже раніше Трамп висловлював сумніви у цьому, а відповідальність нібито взяв на себе міністр оборони Піт Гегсет.

"Я не думав про це", - відповів президент США.

На уточнююче запитання, чи означає це, що рішення могли прийняти без його відома, Трамп сказав: "Я б знав. Якщо рішення буде прийнято, я б дізнався. Найімовірніше, я б віддав наказ, але я ще цього не зробив".

'Вони дуже дорогі': Трамп відповів, хто зупинив допомогу Україні і чи надасть Patriot
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа про допомогу Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 8 липня Трамп заявив, що глава Кремля постійно говорить беззмістовні речі, які лише красиво звучать, але не мають сенсу. Також президент США схвалив постачання Україні частини оборонного озброєння через неприйнятну поведінку Путіна.

Водночас Трамп розглядає можливість передачі Україні ще одного ЗРК Patriot, щоб посилити її захист від російських атак. За даними WSJ, Білий дім вже звернувся до Пентагону та партнерів щодо додаткових поставок.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет без узгодження з Білим домом призупинив військову допомогу Україні, що викликало суперечки в адміністрації Трампа. За даними CNN, це вже друге подібне рішення Гегсета - перше у лютому швидко скасували.

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ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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