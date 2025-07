Коли Росія зможе запускати по Україні 1000 дронів: з'явився тривожний прогноз

Читайте в матеріалі:

Росія продовжує нарощувати промислове виробництво одноразових вибухових безпілотників, і тепер фіксуються нові рекорди за їх кількістю майже щотижня. Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, останнім часом спостерігається стабільне зростання кількості дронів у масованих атаках — мова йде про десятки, а іноді й сотні запусків за ніч. Найбільш масштабний удар відбувся в ніч проти середи, 9 липня.

Як зазначили у Командуванні Повітряних сил України, тієї ночі Росія запустила 728 вибухових дронів і хибних цілей. Це на 189 дронів більше, ніж під час попередньої рекордної атаки, що відбулась у п’ятницю, коли зафіксували 539 запусків.

Окрему увагу експерти звертають на удари по західних регіонах України — вони можуть бути націлені на знищення західної зброї ще на етапі перетину кордону з Польщею або ж влучання по складах та аеродромах.

The New York Times підкреслює, що сьогодні найбільшу загрозу становлять саме дешеві та серійні дрони. Водночас російські ракети "Кинджал" мають стратегічне значення для Кремля. Їх здатна перехопити лише американська система ППО Patriot, якою володіє Україна. Проте подальше забезпечення Києва цими системами залежить від позиції нової адміністрації США.

Як писав Главред, у ніч на 9 липня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами. У Луцьку лунали вибухи. Внаслідок атаки на місто спалахнули пожежі.

Крім того, ніч на 9 липня росіяни встановили новий антирекорд. Ворог застосував проти України 728 ударних дронів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, 7 липня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті прогриміло 4 вибухи. Внаслідок удару РФ було відомо про постраждалих.

