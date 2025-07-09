Ціни на популярні продукти злетіли на 25%: що найбільше подорожчало

Найменше подорожчали риба, продукти з риби, макаронні вироби та цукор.

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Продукти в Україні за рік подорожчали на чверть - Держстат / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Суттєво подорожчали курячі яйця та фрукти

Значно подорожчали олія та овочі

Дорожчають м'ясо, хліб і молоко

За рік продукти харчування в Україні подорожчали на чверть. Найбільше подорожчали курячі яйця та фрукти. Найменше - риба, продукти з риби та макаронні вироби.

Згідно з даними Держстату, червні 2025 року, порівняно з червнем 2024 року, ціни на продукти харчування зросли на чверть. Продовольча інфляція значно перевищила загальну інфляцію, яка в червні сповільнилася і становила 14,3%.

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Що найбільше подорожчало

У відомстві зазначили, що продуктова інфляція за рік становила 23,2%.

Усі продукти подорожчали, але найбільше яйця (на 59,2%) і фрукти (на 51,7%).

Також значно зросла ціна на соняшникову олію (33,6%), вершкове масло (28,3%) та овочі (24,2%).

М'ясо та м'ясопродукти стали дорожчими на 22,9%.

Хліб - на 21,9%.

Молоко - на 20,9%.

Безалкогольні напої - на 20,3%.

Сир і кисломолочний сир - на 17,9%.

Хлібопродукти - на 17,9%.

Чому зростають ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Що подорожчало найменше

Держстат зафіксував найменше подорожчання риби та рибних продуктів (13,3%), макаронних виробів (11,2%), і цукру (9,1%).

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Як повідомляв Главред, ціни на огірки і помідори в Україні в липні почали знижуватися. Крім того, більше ніж на 30 грн подешевшав болгарський перець.

Водночас вишня і смородина злетіли в ціні. Вишня коштує 60-85 гривень за кілограм, а чорна смородина - 70-90 грн/кг. Швидко дорожчає і малина.

Ціни на продукти продовжують зростати - особливо на молоко, яйця та м'ясо. У Нацбанку пояснили, що ситуація пояснюється підвищенням собівартості виробництва, скороченням поголів'я тварин, а також посиленням експорту.

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