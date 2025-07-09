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РФ зібрала 50-тисячне військо: експерт розкрив, чи є загроза захоплення Сум

Руслана Заклінська
9 липня 2025, 20:39оновлено 9 липня, 21:26
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У Курській області перебуває близько 50 тисяч російських військових, підтвердив Роман Світан.
РФ зібрала 50-тисячне військо: експерт розкрив, чи є загроза захоплення Сум
Експерт назвав головну ціль Путіна / Колаж: Главред, фото: 23 ОМБр, скріншот карти deepstatemap.live

Ключові тези Світана:

  • Суми наразі не є стратегічною ціллю Росії
  • РФ зосереджує основні сили на розширенні сухопутного коридору
  • Для наступу на Суми РФ потрібно зібрати 150-200 тисяч військових

Наразі Суми не є стратегічною ціллю Росії, тому ймовірність захоплення міста в найближчій перспективі дуже низька. РФ спрямовує основні сили на розширення так званого сухопутного коридору, який з'єднує окуповані території з Кримом. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

У Курській області зараз перебуває близько 50 тисяч російських військових, але, як наголосив Світан, це оборонне угруповання, а не ударне. Воно спрямоване на захист Курська, аби не допустити повторення операції ЗСУ.

відео дня

"Тож росіяни утримують зараз 50-тисячне угруповання на Курському напрямку для оборони саме Курська. Так, десь вони намагаються просунутися і поліпшити свої оборонні позиції, але це ніяк не наступальне угруповання, і в нього немає потенціалу захопити Суми", - пояснив експерт.

За його словами, для того щоб РФ могла хоча б розпочати операцію зі захоплення Сум, вона мала би збільшити угруповання в цьому напрямку щонайменше втричі або вчетверо - тобто до 150-200 тисяч військових. Але, як зазначив Світан, Росія не може дозволити собі цього, оскільки основні сили вже задіяні на сході та півдні.

До того ж, Україна не залишатиме дій агресора без відповіді - у разі ознак нарощування ворожих сил на цьому напрямку будуть негайно задіяні українські резерви та вжито контрзаходів.

"Тож наразі немає загрози Сумам у плані наземної операції російських військ. Якщо почнеться збільшення угруповання противника хоча б у 2-3 рази, тоді потрібно буде вживати певних заходів - створювати резерви і виводити їх на лінію бойового зіткнення для прикриття Сум", - додав Світан.

РФ зібрала 50-тисячне військо: експерт розкрив, чи є загроза захоплення Сум
Суми / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, для яких українських міст наступ РФ у серпні-вересні становить найбільшу загрозу, а також коли ЗСУ можуть почати операцію в Брянській області:

Бої в Сумській області - останні новини

Як повідомляв Главред, у Росії немає достатньо сил і засобів для створення буферної зони вздовж усього кордону з Україною, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Росіяни зазнають значних втрат, зокрема в районах Хотинської та Юнаківської громад.

Також становище російських військ на Сумщині погіршується - ЗСУ просунулися флангами і взяли в кліщі низку позицій ворога, повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець. Водночас, за словами прикордонників, попри тактику малих штурмових груп, росіянам не вдається просунутися вглиб області.

Крім цього, ЗСУ зупинили просування ворога та завдали втрат, скориставшись його слабкістю. За словами експерта Дмитра Жмайла, ініціативу перехоплено, а плани окупантів щодо просування вглиб Сумщини тимчасово зірвані.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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