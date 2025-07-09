'Там у росіян є кілька баз': експерт розповів, де РФ може відкрити новий фронт

Україна могла б створити буферну зону на лівому березі Десни без наступу на Брянськ — для захисту північного напрямку, зазначив Роман Світан.

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Бої можуть спалахнути на Чернігівщині / Колаж: Главред, фото: 23 ОМБр, Сухопутні війська України

Ключові тези Світана:

В Чернігівській області можуть початися бої

Росія має кілька прикордонних баз, які можуть стати плацдармом для наступу

Україна здатна завдати удару у відповідь, зайнявши частину Брянщини

Бойові дії, подібні до тих, що тривають зараз на Сумщині, можуть розпочатися і в Чернігівській області. Це пов’язано з тим, що її північно-східна частина безпосередньо межує з Брянською областю РФ. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Бої в цьому районі можуть розпочатися, тим паче, що там у росіян є кілька баз, старий аеродром Климове, поруч Клинці – одна з військових баз, яка використовується за цим напрямком. Тому російські війська можуть розвернутися і почати бойові дії, зокрема, і на чернігівській землі в районі Семенівки", - пояснив він. відео дня

Однак, за оцінкою експерта, стратегічної ініціативи у росіян там немає. Росіяни можуть спробувати активізуватися на цьому напрямку винятково з тактичною метою - щоб відтягнути українські сили з інших напрямків.

Контрнаступ ЗСУ

Світан також звернув увагу, що Росія побоюється дзеркальної відповіді - контрнаступу ЗСУ в напрямку Брянської області. Українські сили можуть використати зручне географічне розташування, зокрема захист річкою Десна, щоб закріпитися на російській території.

"Тож на північному фронті і на Московському напрямку для росіян не дуже хороша ситуація. Загалом, фронт може розвернутися і рушити в бік Москви, а не від Москви, як зараз. Відповідно, не російські війська можуть зайти на Чернігівщину, а наші - на Брянщину", - зазначив Світан.

За його словами, для ЗСУ це зручний напрямок, адже річка Десна може стати потужним природним рубежем для оборони. На відміну від річок Донбасу, Десна - серйозна водна перепона, в окремих місцях понад 100 метрів шириною.

Експерт вважає, що Україна могла б зайняти частину території на лівому березі Десни в Брянській області, не для штурму Брянська, а для посилення оборони й створення буферної зони. Це дозволило б надійно прикрити північний напрямок.

Дивіться відео, в якому полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, для яких українських міст наступ РФ у серпні-вересні становить найбільшу загрозу, а також коли ЗСУ можуть почати операцію в Брянській області:

Новий наступ РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що загроза наступу з території Білорусі восени існує, але наразі вона не є критичною. Російський контингент у Білорусі - лише близько 2 тисяч осіб, а для серйозного наступу потрібно щонайменше 40–50 тисяч, або навіть до 150 тисяч, щоб атакувати Київ.

Також у найближчі місяці стратегічною метою армії РФ стане розширення сухопутного коридору на півдні з 80 до 120–150 км. Про це повідомив військовий експерт Роман Світан. За його словами, під загрозою опиняються Оріхів, Гуляйполе, Покровськ, Костянтинівка, Сіверськ, Лиман і Куп’янськ.

Крім цього, опозиційний економіст Сергій Алексашенко заявив, що можливий наступ РФ у Чернігівській чи Київській областях не вплине на російську економіку, якщо проводитиметься в межах вже наявного військового угруповання.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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