Гряде нова пенсійна реформа: чого чекати мільйонам українців

Пенсії планують зробити більш справедливими, сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

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В Україні запровадять єдиний формат індексації пенсій - Мінсоцполітики / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Очікується масштабна пенсійна реформа

Перекоси в пенсіях планують прибрати

Усі пенсії будуть переглядатися за рівнем інфляції

В Україні готується нова пенсійна реформа. Держава має намір зробити пенсії більш справедливими. Підготовлено проєкт закону і щодо єдиного формату індексації, згідно з яким усі пенсії переглядатимуть за рівнем інфляції. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Які будуть зміни в пенсійній системі

У подкасті Центру економічної стратегії вона розповіла про те, що держава прагне зробити пенсії більш справедливими.

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Наприклад, часто буває ситуація, коли громадяни, у яких однакові зарплати і стаж, отримують різні суми виплат, якщо вони вийшли на пенсію в різний час. Це питання хочуть врегулювати. Розроблено законопроєкт, який планується передати на розгляд Ради.

Перекоси в системі спеціальних пенсій хочуть прибрати

Деякі категорії пенсіонерів користуються можливістю дострокового виходу на пенсію, зниженим страховим стажем, а також підвищеним рівнем заміщення заробітку. Ці пільги дозволяють їм отримувати значно більші пенсії.

Звичайна солідарна пенсія покриває близько 40% попереднього заробітку громадянина, а особи, які отримують спеціальні пенсії, покривають щонайменше 70%, а часом навіть до 90% (за рішенням суду) свого заробітку.

Перерахунок пенсій врегулюють

Крім того, за словами Оксани Жолнович, є випадки, коли громадянин уже 10-15 років на пенсії, і подає заяву на перерахунок, унаслідок якого його виплату перераховують на основі заробітної плати людини, яка нині працює на такій самій посаді. Ця практика суперечить логіці, оскільки робота тих самих кадрових військових і співробітників ДСНС 20 років тому і зараз набагато відрізняється.

Хто з пенсіонерів має 100% знижку на оплату ЖКП / Інфографіка: Главред

Єдиний формат індексації

Держава планує ухвалити законопроєкт, що передбачає єдиний формат індексації пенсій. Усі пенсії планується переглянути за єдиними правилами, з урахуванням рівня інфляції.

Пенсії в Україні - що про це відомо:

Як повідомляє Главред, за даними Пенсійного фонду, середня пенсія в Україні на січень поточного року становила 5 789, 05 грн. Це на 403, 80 грн більше, ніж на 1 січня 2024 року.

Згідно із законом України №646-IX, громадяни, яким 80 років, і які проживають самостійно, а також потребують постійного догляду, у 2025 році можуть отримати надбавку до пенсії на суму 944,40 грн.

Мінімальна пенсія в Україні з 2026 року має зрости до 2564 грн на місяць, зазначено в постанові уряду. Очікується, що пенсія зросте на 498 грн.

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Про джерело: Центр економічних стратегій Центр економічних стратегій - український неурядовий дослідницький центр, який займається питаннями економічної політики. Громадянська неурядова організація. Заснований у 2015 році. Центр проводить аналіз найважливіших аспектів державної політики та працює над посиленням підтримки населенням економічних реформ. Завдання Центру - підтримка реформ в Україні для досягнення стійкого економічного зростання, пише Вікіпедія.

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