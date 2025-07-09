Смерть Ігоря Поклада: українські артисти скорблять через втрату Маестро

Легендарного композитора Ігоря Дмитровича Поклада щиро любили і шанували.

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Помер Ігор Поклад - як українські зірки оплакують композитора / колаж: Главред, фото: Facebook Ігор Поклад

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Ігор Поклад помер

Його друзі та колеги висловлюють свої співчуття та емоції у зв'язку з його відходом у вічність

9 липня 2025 року у віці 83 років помер легендарний український композитор, Народний артист України, Герой і Національна легенда України Ігор Поклад. Новину про смерть маестро сьогодні повідомила його дружина Світлана.

Трагічна для української музичної культури новина викликала сум і скорботу в багатьох артистів. Главред зібрав реакції українських зірок на смерть Ігоря Поклада.

відео дня

Небагатослівна Софія Ротару опублікувала портрет покійного зі словами: "Ігор Поклад. Світла пам'ять".

Помер Ігор Поклад - як українські зірки оплакують композитора / instagram.com/sofiarotaru.official

"Музикант живий доти, доки звучить його музика. Світла пам'ять Покладу Ігорю Дмитровичу", - написала у своєму блозі Тіна Кароль.

Помер Ігор Поклад - як українські зірки оплакують композитора / instagram.com/tina_karol

Акторка Ольга Сумська опублікувала кілька фотографій з композитором з особистого архіву. "Скрипка грає… Серце крає…" Так, крається серце від сумної звістки... Не стало Ігоря Дмитровича Поклада. Кожна мелодія геніального Маестро буде звучати в наших серцях вічно… Мелодії всесвіту, щастя, смутку, розпачу, болю, величі, любові, мелодії України… Глибокі співчуття дружині композитора, пані Світлані , - написала артистка на своїй сторінці у Facebook.

Помер Ігор Поклад - як українські зірки оплакують композитора / facebook.com/osumska

Своєю скорботою, а також спогадами про Ігоря Дмитровича поділилася Оксана Білозір: "З глибоким сумом дізналась про відхід у вічність Великого Митця — Ігоря Дмитровича Поклада. Його музика стала голосом поколінь, а мелодії — невмирущою частиною української душі. Він був композитором, який не просто творив — він розмовляв з народом через музику. Пам’ятаю його як Людину надзвичайної гідності, щирості, глибини і таланту. Україна втратила одного з найяскравіших митців. Його пісні ще довго лунатимуть на сценах, у серцях і в спогадах. Співчуття родині, близьким, колегам, всім, хто любив і шанував Ігоря Дмитровича. Вічна пам’ять. Нехай небеса зустрінуть Вас співом, Маестро. Слава Вам і дяка…".

Помер Ігор Поклад - як українські зірки оплакують композитора / facebook.com/oksana.bilozir

Співачка Руслана Лижичко розповіла про свій досвід роботи з Покладом, і вшанувала його пам'ять архівним відео з виконанням його пісні. "Сьогодні Ігор Дмитрович відлетів назавжди, та його музика житиме вічно. Його твори, його крила нестимуть нас над вільною і сильною Україною, і не дадуть впасти у найважчі часи. Світла памʼять і низький уклін…", - пише співачка.

Помер Ігор Поклад - як українські зірки оплакують композитора / instagram.com/ruslana.lyzhychko

"От і все... Любила, люблю і любитиму завжди... Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка... За його безсмертну душу", - попросила Тоня Матвієнко.

Помер Ігор Поклад - як українські зірки оплакують композитора / instagram.com/tonya_matvienko

Близький друг Поклада, поет-пісняр Юрій Рибчинський, з яким вони були знайомі ще з часів служби в армії, вшанував пам'ять композитора: "Пішов у засвіти мій найдавніший друг і найталановитіший співавтор, геніальний композитор Ігор Поклад. На жаль, пішов. Але допоки житимуть його пісні він завжди залишатиметься серед живих. Допоки звучатимуть його мелодії він буде з нами і серед нас. А його творчий дух - десь за обрієм разом з ангелами небесними".

Помер Ігор Поклад - як українські зірки оплакують композитора / facebook.com/yuriy.ribchisnkiy

Українська співачка Катерина Бужинська також висловила свої щирі співчуття з приводу смерті Ігоря Поклада.

Помер Ігор Поклад - як українські зірки оплакують композитора / instagram.com/buzhynska

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Про персону: Ігор Поклад Ігор Поклад - український композитор та опермейстер. Лауреат Шевченківської премії (1986). Заслужений діяч мистецтв УРСР (1989). Народний артист України (1997). Герой України (2021). Національна легенда України (2024). Член НСКУ, пише Вікіпедія.

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