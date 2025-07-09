Сестра Жанни Фріске втратила доньку: що сталося

Наталя Фріске поділилася особистою трагедією і повідомила про це публічно.

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Наталя Фріске / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталя Фріске

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Про що розповіла сестра Жанни Фріске

Що сталося з її дитиною

Рідна сестра покійної російської співачки Жанни Фріске - Наталія Фріске, яка мовчить про війну в Україні, розповіла про те, як втратила ненароджену дитину.

Як пишуть російські пропагандисти, сестра Фріске втратила дитину незабаром після смерті Жанни Фріске, яка померла від раку мозку. "Був 2013 рік, захворіла Жанна, я постійно перебувала з нею, їздила з нею по клініках, лікарня. Ми з нею багато розмовляли, вона говорила, мовляв, усе буде добре. У 2015 році я дізнаюся про вагітність 13 червня - за два дні до смерті Жанни. Звичайно, важко це давалося. Я себе максимально заспокоювала, тому що я знала, що дитина у мене в животі", - розповідає вона.

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Сестра Жанни Фріске поділилася особистим / Фото Instagram/ friske_natalia

За словами сестри Фріске, вона розповіла співачці про те, що вагітна і Жанна навіть посміхнулася. "15-го ввечері її не стало, на жаль. Я напилася валер'янки. Мені зателефонували об 11 вечора, я все зрозуміла, що Жанни більше немає. Приїхавши туди, я себе налаштувала на те, що душа Жанни полетіла, а її тіло - просто посудина, оболонка. Було важко, але я себе тримала в руках", - додала вона.

Вона також додала, що в дитини зупинилося серце на восьмому тижні. "Потім я зробила генетичний аналіз. Я знала, що це дівчинка. Мені сказали, що була генетична поломка, і якби дитина навіть народилася, вона б довго не прожила. Може, було б таке, що я б народжувала вже мертву дитину. Це було найважче", - зазначила Фріске.

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Зазначимо, як повідомляв Главред,нещодавно померла двоюрідна сестра Жанни Фріске Тетяна від раку, з яким вона боролася з 2022 року. Рідна сестра співачки розповідала про стан хворої родички.

А також раніше батько Жанни Фріске розповів про сильні напади, які могли зламати хребет співачки. Співачка могла втратити свідомість від головного болю, а через жахливі ломки її порадили прив'язувати до ліжка.

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