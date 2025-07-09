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Пенсійний фонд тепер платить соцдопомогу: що буде з виплатами в липні

Андрій Ганчук
9 липня 2025, 17:15
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Українці отримають свої виплати.
Пенсійний фонд тепер платить соцдопомогу: що буде з виплатами в липні
Українці отримають соцвиплати в липні через Пенсійний фонд без затримок - Мінсоцполітики/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Українці отримають соцвиплати через Пенсійний фонд у липні без затримок
  • ПФУ вже запросив кошти, а Мінсоцполітики їх зарезервувало

Пенсійний фонд України з 1 липня виплачуватиме 39 видів державних соціальних допомог та соціальних стипендій, які раніше виплачувалися органами соцзахисту. Незважаючи на зміни, у липні всі виплати будуть вчасно і без затримок.

Як повідомили в Пенсійному фонді, українці отримають свої виплати в липні вчасно і без затримок. Фонд виконує свої зобов'язання з виплат та адміністрування соціальних повноважень.

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Виплатні документи на липень уже сформовані.

Як ПФУ розраховує кошти на виплати

У Міністерстві соціальної політики розповіли, що Пенсійний фонд щомісяця до 8 числа розраховує суми соціальної допомоги, і формує потребу в бюджетних коштах, щоб виплатити ці гроші.

Станом на 8 липня Фонд уже надав заявки на потребу в таких коштах, а Мінсоцполітики вирішило питання. Найближчими днями гроші буде перераховано на рахунки ПФУ, щоб потім їх було відправлено одержувачам.

Таким чином, до кінця тижня кошти мають бути виплачені всім, кому вони призначені.

Щоб отримувати виплати, які з 1 липня адмініструє Пенсійний фонд, можна подати заявки до будь-якого сервісного центру ПФУ або до ЦНАПу.

Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України отримав повноваження з виплати 39 видів державних соціальних допомог, соціальних стипендій, які раніше призначалися та виплачувалися органами соціального захисту населення.

На виплату державних соціальних допомог, які з 1 липня почав адмініструвати Пенсійний фонд, можна подати заяву та документи до будь-якого сервісного центру ПФУ або ЦНАПу.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи необхідно подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

Пенсії та соцвиплати в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, з 1 січня 2026 року в Україні підвищать мінімальну пенсію до 2564 гривень на місяць. Розмір прожиткового мінімуму для пенсіонера формально становить 6,7 тисяч гривень.

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Про джерело: Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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