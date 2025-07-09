Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар і євро різко подешевшали після зльоту: НБУ встановив новий курс

Руслана Заклінська
9 липня 2025, 18:36
144
Нацбанк різко знизив курси долара та євро після недавнього зростання.
Долар і євро різко подешевшали після зльоту: НБУ встановив новий курс
Долар і євро стрімко полетіли вниз / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Який курс долара встановив НБУ на 10 липня

  • Скільки коштуватиме євро 10 липня

    відео дня

  • Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України знизив офіційний курс долара та євро на четвер, 10 липня. Курс євро опустився нижче психологічної позначки у 49 гривень. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Зокрема, офіційний курс долара США встановлено на рівні 41,77 грн за 1 долар. Це на 7 копійок менше у порівнянні з попереднім днем.

Також гривня посилила свої позиції й щодо євро. На 10 липня курс євро встановлено на рівні 48,84 грн/євро, тобто гривня подорожчала на 22 копійки у порівнянні з попереднім банківським днем.

На міжбанку курс долара зріс на 3 копійки – торги завершилися на рівні 41,79–41,82 грн/долар (купівля–продаж).

Готівковий долар впав на 10 копійок, середній курс в обмінниках становить 41,95 грн. Водночас курс готівкового євро впав до 49,40 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України встановив офіційний курс долара на 9 липня на рівні 41,85 грн, що на 5 копійок більше, ніж раніше. Євро також подорожчав на 3 копійки – до 49,06 грн.

Цього тижня курс євро в Україні залежатиме від світових коливань пари долар/євро, тоді як долар залишиться стабільним у межах 41,6–42 грн, заявив банкір Тарас Лєсовий. Він пояснив, що вплинути на курс можуть митні суперечки між США та ЄС, а також війна на Близькому Сході

Крім цього, нещодавно курс євро в Україні перевищив 49 гривень і може сягнути 50. Економіст Іван Ус пояснив, що це пов’язано не зі слабкістю гривні, а з падінням долара на світових ринках. Він радить поки не купувати євро, бо найближчим часом можливе його здешевлення.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро курс НБУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Що буде з доларом: українцям розповіли, чи варто купувати валюту

Що буде з доларом: українцям розповіли, чи варто купувати валюту

19:38Економіка
"План провалився": Росія зібрала рекордне військо та пішла ва-банк на фронті

"План провалився": Росія зібрала рекордне військо та пішла ва-банк на фронті

19:33Фронт
Ціни на популярні продукти злетіли на 25%: що найбільше подорожчало

Ціни на популярні продукти злетіли на 25%: що найбільше подорожчало

18:19Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Розкрито секрет назви Харків: що вона означає та хто насправді заснував місто

Розкрито секрет назви Харків: що вона означає та хто насправді заснував місто

Гороскоп на завтра 10 липня: Дівам - дивовижна річ, Стрільцям - запрошення

Гороскоп на завтра 10 липня: Дівам - дивовижна річ, Стрільцям - запрошення

Море маминої чарівності: Максим Галкін показав, як сильно змінилася 11-річна Ліза

Море маминої чарівності: Максим Галкін показав, як сильно змінилася 11-річна Ліза

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із молодятами за 29 секунд

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із молодятами за 29 секунд

РФ може піти в наступ ще в трьох областях України: тривожний прогноз

РФ може піти в наступ ще в трьох областях України: тривожний прогноз

Останні новини

19:53

Археологи відкрили місто віком 3500 років: чим знахідка в Андах здивувала науковців

19:38

Що буде з доларом: українцям розповіли, чи варто купувати валюту

19:35

Що кладуть у домовину і як поминають померлих: звичаї і традиції похорон в УкраїніВідео

19:33

"План провалився": Росія зібрала рекордне військо та пішла ва-банк на фронті

19:11

Справжній магніт для злиднів та нещасть: що потрібно негайно викинути з дому

Наступ РФ у вересні розгорнеться з новою силою: Світан – про погрози захоплення Сум і ДніпраНаступ РФ у вересні розгорнеться з новою силою: Світан – про погрози захоплення Сум і Дніпра
19:10

Путін шантажує Трампа?Погляд

19:05

"Жити сьогодні і зараз": фотографи Костя і Влада Ліберови вперше стануть батьками

19:00

Планета може поповнитися новим океаном: вчені розкрили, де він може з’явитися

18:51

Зараз таких немає: як раніше називали місяці та чому рік починався не з січняВідео

Реклама
18:36

Долар і євро різко подешевшали після зльоту: НБУ встановив новий курс

18:19

Сестра Жанни Фріске втратила доньку: що сталося

18:19

Ціни на популярні продукти злетіли на 25%: що найбільше подорожчало

18:18

Жарт, який прижився: яка справжня назва лежачого поліцейськогоВідео

18:03

"Розбомбити Москву до біса": з'явилась перша реакція Кремля на погрози Трампа

17:41

Без армії на роботу зась: в Раді готують обмеження для тисяч українців

17:31

"Я точно бі": Тіна Кароль здивувала зухвалим зізнанням

17:15

Пенсійний фонд тепер платить соцдопомогу: що буде з виплатами в липні

17:11

Папа Римський зробив нову пропозицію Зеленському щодо війни - що він сказавВідео

17:10

Секрет довголіття: чи є у вас риса характеру, яка продовжує життя

16:44

Град і смерч: на Львівщині вирувала стихія - місцевих попередили про небезпеку

Реклама
16:41

"Там у росіян є кілька баз": експерт розповів, де РФ може відкрити новий фронтВідео

16:29

Вологі серветки нищать автомобіль: що ними не можна протирати

16:15

В Україні планують "об'єднати" університети та армію - що зміниться для студентів

15:43

Той самий квас: рецепт бочкового "швидкого" квасу

15:39

Їх можна почути щодня: популярні слова, яких немає в українській мовіВідео

15:36

Доларовий вибір: у що інвестує голова НБУ, коли йдеться про власні кошти? актуально

15:23

Штраф, конфіскація та в'язниця: в Україні будуть карати водіїв за популярну помилку

14:54

Чому 10 липня не можна сваритися: яке церковне свято у цей день

14:44

Сподобається навіть тим, хто не любить кабачок: цікавий рецепт рулету із шинкоюВідео

14:37

Були бездомними: Катерина Тишкевич розповіла про особливу покупку

14:35

Загадка на логіку: хто з трьох людей злочинець – треба вгадати за 15 секунд

14:31

Повернення найвідомішого пресцентру Києва: у липні відновлює роботу УНІАН на Хрещатику

14:20

Чоловік - відомий український актор: Анна Кошмал розкрила правду про стосунки

14:15

Дипломатія на $22 млн: ВООЗ зберігає зв’язки з путінським режимом попри війну і критику Заходу

14:14

Переведення годинників восени: з’явилося актуальне уточнення

14:13

У РФ обмаль часу: економіст спрогнозував, скільки ще ворог зможе воювати

14:08

"Будемо трястися від холоду": синоптик попереджає про різке зниження температури

13:47

Вапняний наліт зникне миттєво, якщо натерти кран продуктом з холодильника

13:25

"Його пісні чули мільйони": Зеленський відреагував на смерть легендарного артиста

13:21

Кількість "Шахедів" буде неефективною: Єрмак заявив про роль дронів-перехоплювачів

Реклама
13:07

В Києві затримали китайських шпигунів: СБУ повідомила, що вони шукали

12:56

Бабусина класика: перевірений рецепт кабачкової ікри, як в дитинстві

12:52

Засоби дипломатії вичерпані: Мерц вийшов із важливою заявою щодо війни в Україні

12:43

Ми створюємо — вони копіюють: бренд Sister’s Aroma про російські фейки новини компанії

12:30

Гороскоп Таро на завтра 10 липня: Овнам - посилено просити, Тельцям - визначатися

12:21

Здуріли на Z-пропаганді: Бейонсе затюкали любителі "русского мира"

12:00

Путін хоче у 2025 році дотиснути Україну, інакше економіка РФ не витримає - Ліпсіц

11:59

Чи зможе Україна стати членом ЄС до 2030 року: у Єврокомісії відповіли

11:47

Одразу сім міст в небезпеці: Світан попередив про нову мету ворога на фронті

11:37

В Україні злетіли ціни на газ: що буде з тарифами для побутових споживачів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп Кіркоров
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти