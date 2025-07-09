Долар і євро різко подешевшали після зльоту: НБУ встановив новий курс

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Який курс долара встановив НБУ на 10 липня
Скільки коштуватиме євро 10 липнявідео дня
Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку
Національний банк України знизив офіційний курс долара та євро на четвер, 10 липня. Курс євро опустився нижче психологічної позначки у 49 гривень. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Зокрема, офіційний курс долара США встановлено на рівні 41,77 грн за 1 долар. Це на 7 копійок менше у порівнянні з попереднім днем.
Також гривня посилила свої позиції й щодо євро. На 10 липня курс євро встановлено на рівні 48,84 грн/євро, тобто гривня подорожчала на 22 копійки у порівнянні з попереднім банківським днем.
На міжбанку курс долара зріс на 3 копійки – торги завершилися на рівні 41,79–41,82 грн/долар (купівля–продаж).
Готівковий долар впав на 10 копійок, середній курс в обмінниках становить 41,95 грн. Водночас курс готівкового євро впав до 49,40 грн.
Курс валют в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Національний банк України встановив офіційний курс долара на 9 липня на рівні 41,85 грн, що на 5 копійок більше, ніж раніше. Євро також подорожчав на 3 копійки – до 49,06 грн.
Цього тижня курс євро в Україні залежатиме від світових коливань пари долар/євро, тоді як долар залишиться стабільним у межах 41,6–42 грн, заявив банкір Тарас Лєсовий. Він пояснив, що вплинути на курс можуть митні суперечки між США та ЄС, а також війна на Близькому Сході
Крім цього, нещодавно курс євро в Україні перевищив 49 гривень і може сягнути 50. Економіст Іван Ус пояснив, що це пов’язано не зі слабкістю гривні, а з падінням долара на світових ринках. Він радить поки не купувати євро, бо найближчим часом можливе його здешевлення.
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Про джерело: Національний банк України
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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