Долар і євро різко подешевшали після зльоту: НБУ встановив новий курс

Нацбанк різко знизив курси долара та євро після недавнього зростання.

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Долар і євро стрімко полетіли вниз / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Який курс долара встановив НБУ на 10 липня

Скільки коштуватиме євро 10 липня відео дня

Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України знизив офіційний курс долара та євро на четвер, 10 липня. Курс євро опустився нижче психологічної позначки у 49 гривень. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Зокрема, офіційний курс долара США встановлено на рівні 41,77 грн за 1 долар. Це на 7 копійок менше у порівнянні з попереднім днем.

Також гривня посилила свої позиції й щодо євро. На 10 липня курс євро встановлено на рівні 48,84 грн/євро, тобто гривня подорожчала на 22 копійки у порівнянні з попереднім банківським днем.

На міжбанку курс долара зріс на 3 копійки – торги завершилися на рівні 41,79–41,82 грн/долар (купівля–продаж).

Готівковий долар впав на 10 копійок, середній курс в обмінниках становить 41,95 грн. Водночас курс готівкового євро впав до 49,40 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України встановив офіційний курс долара на 9 липня на рівні 41,85 грн, що на 5 копійок більше, ніж раніше. Євро також подорожчав на 3 копійки – до 49,06 грн.

Цього тижня курс євро в Україні залежатиме від світових коливань пари долар/євро, тоді як долар залишиться стабільним у межах 41,6–42 грн, заявив банкір Тарас Лєсовий. Він пояснив, що вплинути на курс можуть митні суперечки між США та ЄС, а також війна на Близькому Сході

Крім цього, нещодавно курс євро в Україні перевищив 49 гривень і може сягнути 50. Економіст Іван Ус пояснив, що це пов’язано не зі слабкістю гривні, а з падінням долара на світових ринках. Він радить поки не купувати євро, бо найближчим часом можливе його здешевлення.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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