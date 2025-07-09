Росія запустила "шахеди", тривога шириться Україною: що відомо

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/ колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про активність ворожих безпілотників у кількох регіонах України.

Станом на 21:37 у центрі Харківщини дрони рухаються на захід, на півдні Дніпровщини — на північ. Кілька груп "шахедів" з Сумщини прямують у напрямку Чернігівщини та Полтавщини.

Безпілотники на півночі та в центрі Чернігівщини спрямовані до Чернігова. Також фіксують дрони на сході Рівненщини та півночі Хмельниччини, що рухаються на захід.

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О 22:05 Повітряні сили зафіксували нову групу ворожих БПЛА, що рухається з Луганщини до Харківщини. Безпілотники помічені у центрі Харківщини, де вони курсують на Харків, а також на заході області — у напрямку Полтавщини.

Групи "шахедів" також зафіксовані на півночі та заході Сумщини (курс на Чернігівщину та Полтавщину), на півночі і в центрі Чернігівщини (курс на Чернігів), на південному сході Чернігівщини (курс на південь), півночі Полтавщини (курс на південь), у центрі Дніпровщини (курс на північ) та на заході Рівненщини (курс на Волинь).

О 22:46 зафіксовано кілька груп "шахедів" у центрі та на заході Харківської області, які рухаються на захід. Також дрони виявлені на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Волині та Львівщині.

О 22:53 міський голова Львова Андрій Садовий повідомив:

"Два "шахеди" вже влучили на територію області. Просимо залишатися в безпечних місцях."

За повідомленням Івана Федорова, у Запоріжжі пролунали вибухи.Жителів Запорізької області закликають залишатися в укриттях до оголошення відбою.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Росія зараз використовує територію Білорусі для прольоту безпілотників "шахед". Це, ймовірно, робиться з метою обходу української системи ППО.

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