В Україні планують 'об'єднати' університети та армію - що зміниться для студентів

В Україні планують запровадити шефство військових бригад над університетами в межах нового курсу для посилення взаємодії армії та системи вищої освіти.

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В Україні хочуть ввести шефство військових бригад над університетами / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Оксен Лісовий:

В Україні хочуть впровадити шефство військових бригад над університетами

Заклади освіти зможуть співпрацювати з військовими частинами в частині БЗВП, меморіалізації та традицій

Міністерство освіти і науки України планує запровадити новий формат співпраці між військовими частинами та вишами — шефство бригад над університетами. Цю ініціативу хочуть реалізувати в межах навчального курсу "Основи національного спротиву", який передбачатиме не лише теоретичні знання та навчання на полігоні, а й пряму взаємодію університетів із військовими підрозділами.

Як повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий в ефірі Радіо Хартія, відповідно до закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, у вишах уже передбачено базову загальновійськову підготовку (БЗВП), і цей процес уже стартував. Від 1 вересня у вищих навчальних закладах мають розпочати реалізацію цього курсу.

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"Університетське БЗВП не буде тим повноцінним армійським БЗВП. І не має сенсу двічі це повторювати. Тому що коли людина буде мобілізовуватися до лав армії, готуватись до участі в бойових діях, вона буде проходити повноцінне, потужне БЗВП прямо перед своєю інтеграцією в військові підрозділи", - вказує він.

Оксен Лісовий повідомив, що Міністерство освіти, Міністерство оборони та Офіс Президента спільно ухвалили узгоджене рішення, яке обговорювалося на всіх рівнях, включно з президентом, щодо нового підходу до формування системи підготовки громадян до оборони держави та розвитку оборонного мислення. У цьому контексті було вирішено переглянути чинний підхід і запропонувати зміни до законодавства.

Згідно з попереднім баченням, новий курс отримає назву "Основи національного спротиву" й стане оновленою версією курсу "Захист України". Йдеться про теоретичну складову підготовки. Якщо раніше закон передбачав 3 кредити ЄКТС на теорію та 7 – на полігонну частину, то тепер планується суттєво скоротити практичну складову. Натомість з’явиться новий механізм, який всі сторони мають намір впровадити на основі досягнутого консенсусу.

"Це шефство бригад над університетами, те, про що ми говорили", - зазначив міністр освіти.

Оксен Лісовий зазначив, що на його переконання, взаємодія військових частин з університетами — це ефективний інструмент, який може сформувати сталі традиції співпраці. Йдеться про те, щоб військові частини, розташовані в певному регіоні, або навіть у межах кросрегіонального партнерства, закріплювались за вишами.

"Не кожна бригада має такий рівень культури, що може працювати з університетом в рамках наших вимог. Тут же ж питання ще в ідеології, у формуванні ціннісних орієнтирів і в тому, щоб всі ми працювали в одному напрямку, били в одну ціль. Друге – це, звичайно, використання матеріально-технічної бази військових частин. Це полігони, зброя, боєкомплект, інструктори. Це найголовніше – люди з бойовим досвідом", – поділився Оксен Лісовий.

Він підкреслив, що це партнерство може бути як один університет — одна бригада, так і навпаки: одна велика установа — кілька підрозділів. У цьому форматі будуватимуться горизонтальні зв’язки, передаватимуться традиції, а молодь залучатиметься до життя військової частини, включно з участю у пам’ятних заходах, ушануванні загиблих, підтримці поранених.

Завдяки цьому студенти бачитимуть не просто абстрактне поняття "військові", а конкретні обличчя своїх земляків, які воювали за їхнє майбутнє та навчання. Такий підхід змінює ставлення до армії, дає глибше розуміння суті жертви й формує нову якість національної пам’яті — як у контексті нинішньої війни, так і столітньої боротьби України з російською агресією.

"Ми не спиралися на досвід, ми виходимо з логіки наших подій. І ми розуміємо, як сьогодні університети опікуються своїми бригадами. Мій син учиться в УжНУ, вони опікуються своєю гірсько-штурмовою, в Житомирі - 95-ю опікуються. Вони проводять збори і взаємодіють. І це наша логіка. Я впевнений, що такі прецеденти є, але нам не треба вивчати їх досвід. Це очевидно, що це логічно. Це дуже важливо в частині зближення армії і цивільного суспільства", - резюмував він.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія завдає цілеспрямованих ударів по територіальних центрах комплектування, намагаючись знищити бази даних військовозобов’язаних, що може серйозно сповільнити або навіть призупинити мобілізаційні процеси. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

При цьому міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що зменшення мобілізаційного віку наразі не обговорюється, адже діє контрактна форма служби для осіб віком 18–24 років.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив, що працівники ТЦК мають діяти у межах чинного законодавства і забезпечувати прозорість у своїй роботі.

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Про персону: Оксен Лісовий Оксен Лісовий — український учитель, організатор освіти, член ДФТГ, доцент (2015). Міністр освіти і науки України (від 21 березня 2023), Директор Національного центру "Мала академія наук України" (2010—2023). Заслужений працівник освіти України (2021). Лауреат Державної премії України в галузі освіти (2012), пише Вікіпедія.

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