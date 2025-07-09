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"План провалився": Росія зібрала рекордне військо та пішла ва-банк на фронті

Юрій Берендій
9 липня 2025, 19:33
759
Росія зосередила понад 100 тисяч військових на Покровському напрямку, роблячи його головним вектором своєї літньої наступальної кампанії проти України.
'План провалився': Росія зібрала рекордне військо та пішла ва-банк на фронті
Де ситуація найскладніша / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ кинула всі сили для наступу на Покровському напрямку
  • Ворог сконцентрував там понад 100 тисяч військових

Російські війська зосередили основні зусилля літньої наступальної кампанії на східній частині Покровського напрямку, намагаючись просунутися в бік Костянтинівки. У цьому районі зібрано понад 100 тисяч військових. Про це повідомив речник угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов у ефірі "Суспільного".

За його словами, найбільший тиск з боку окупантів фіксується саме в районі між Покровськом і Костянтинівкою. Крім того, активні бойові дії тривають і на Новопавлівському напрямку — там ворог намагається прорватися до адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями.

відео дня

"Це основна частина їхньої так званої літньої кампанії. Вони мали діяти у трьох напрямках: Сумському, Новопавлівському та Покровському. На Сумщині план повністю провалився, на Новопавлівці — дуже стараються, але просування мінімальне. А от на Покровському напрямку кинуто все, що вони мають", — зазначив Трегубов.

Віктор Трегубов повідомив, що наразі на фронті основними напрямками бойових дій є Покровський — передусім східна частина у бік Костянтинівки — та Новопавлівський, де окупанти намагаються досягти адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. На цих ділянках тривають інтенсивні бої.

Також він зауважив про активізацію дій ворога на Лиманському напрямку, однак зазначив, що в інших секторах у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" інтенсивність бойових дій суттєво знизилася.

Щодо Новопавлівського напрямку, Трегубов розповів, що ворог активно веде інформаційні провокації — зокрема поширює фейки про нібито просування вглиб Дніпропетровщини. При цьому він наголосив, що село Дачне на Дніпропетровщині повністю перебуває під контролем українських військових.

Окупанти чинять тиск по всій лінії населених пунктів вздовж адмінкордону на цьому напрямку. У районі Торецька і Часового Яру кількість зіткнень зменшилась — атаки тривають, але їх масштаб наразі менший, ніж у попередні періоди.

"Вони більше пересунули спроби на Покровський напрямок. І Торецьк, і Часів Яр були їхніми спробами вийти на Костянтинівку. Ці спроби були невдалими. Зараз у них третя спроба вийти на Костянтинівку, але вже з боку Покровського напрямку. Власне, там вони й зосередили всі зусилля. У Торецьку і Часовому Яру, мені здається, вони вже втратили надії і, скоріше, чекають на те, що, може, вдасться з іншого боку вирішити це питання", - підкреслив Трегубов.

Попри це, на цій ділянці росіяни зосередили понад 100 тисяч військових, що свідчить про ключову роль цього угруповання у літній наступальній кампанії. Українські сили, за словами Трегубова, докладають максимум зусиль, аби стримати просування ворога.

'План провалився': Росія зібрала рекордне військо та пішла ва-банк на фронті
Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, бойові дії, схожі на ті, що зараз відбуваються на Сумщині, можуть початися й у Чернігівській області. Це пов’язано з її географічним розташуванням — північно-східна частина регіону межує з Брянською областю Росії. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, упродовж найближчих місяців головним завданням армії країни-агресора буде подальше розширення сухопутного коридору на фронті.

Тим часом у районі Кам’янського на Запоріжжі сили оборони змушені залишати окремі позиції через натиск ворога, фактично частина оборонних рубежів повністю знищена. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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Про джерело: ОСУВ "Хортиця"

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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