"Я точно бі": Тіна Кароль здивувала зухвалим зізнанням

Коротко:
- Тіна Кароль опублікувала відео, де позує в чоловічому костюмі
- Зірка поділилася роздумами про життя
Українська співачка Тіна Кароль втратила чоловіка 12 років тому. Відтоді в артистки не було стосунків, які б вона підтверджувала публічно.
Нещодавно артистка зізналася, що їй комфортно бути самотньою. Пізніше на сторінці Кароль в TikTok з'явилася її нова заява про особисте життя.
Тіна опублікувала ролик, на якому вона позує в сірому чоловічому костюмі, білій сорочці та краватці. "Я точно бі. Але ще не зрозуміла, яка саме: бісексуальна, біполярна чи бідолашна", - звучить на фоні.
У коментарях одні шанувальники жартома вітають співачку з камінг-аутом, інші пропонують їй спробувати всі три варіанти, треті просто обсипають зірку компліментами.
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Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що у зірки кулінарного шоу "МастерШеф" і шеф-кухаря Ольги Мартиновської почався новий етап у стосунках. Крім того вона вперше показала коханого.
Також Даша Астаф'єва вперше висловилася про своє таємне весілля, яке приписують артистці і громадській діячці з того моменту, як стало відомо про її новий роман.
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Про персону: Тіна Кароль
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
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