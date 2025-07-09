"Я точно бі": Тіна Кароль здивувала зухвалим зізнанням

Кароль у чоловічому костюмі розповіла про своє життя.

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Тіна Кароль особисте життя - співачка зробила зізнання / колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Коротко:

Тіна Кароль опублікувала відео, де позує в чоловічому костюмі

Зірка поділилася роздумами про життя

Українська співачка Тіна Кароль втратила чоловіка 12 років тому. Відтоді в артистки не було стосунків, які б вона підтверджувала публічно.

Нещодавно артистка зізналася, що їй комфортно бути самотньою. Пізніше на сторінці Кароль в TikTok з'явилася її нова заява про особисте життя.

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Тіна опублікувала ролик, на якому вона позує в сірому чоловічому костюмі, білій сорочці та краватці. "Я точно бі. Але ще не зрозуміла, яка саме: бісексуальна, біполярна чи бідолашна", - звучить на фоні.

У коментарях одні шанувальники жартома вітають співачку з камінг-аутом, інші пропонують їй спробувати всі три варіанти, треті просто обсипають зірку компліментами.

Тіна Кароль особисте життя - співачка зробила зізнання / tiktok.com/@tinakarol

Тіна Кароль особисте життя - співачка зробила зізнання / tiktok.com/@tinakarol

Тіна Кароль особисте життя - співачка зробила зізнання / tiktok.com/@tinakarol

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Про персону: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

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