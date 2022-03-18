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Генерали РФ стали мішенню: ЗСУ відкрили полювання на командирів окупантів

18 березня 2022, 02:24

Підтверджені численні повідомлення про загиблих командирів окупаційних військ РФ в Україні.

Снайпер, силовик, Україна
Снайпери ЗСУ знищують окупантів / rnbo.gov.ua

Аналітики, які відстежують війну РФ проти України вважають, що російські військові дії в Україні очолюють близько 20 генералів. При цьому п'ята частина російських генералів була знищена.

Експерти не виключають, що генерали РФ не просто опинилися не в тому місці не в той час, а українці, ймовірно, свідомо вибирають в якості мішеней російських офіцерів вищого рівня, повідомляє BBC.

Також підтверджені численні повідомлення про загиблих командирів дивізій і полків.

"Я не думаю, що це нещасний випадок. Один - це нещасний випадок, але так багато значить, що вони мішені", - сказала ВВС Ріта Конаєва з Джорджтаунського університету.

У розмові з Wall Street Journal людина з найближчого оточення президента Зеленського сказала, що в Україні є група військової розвідки, яка займається атаками на російських офіцерів: "Вони шукають високопоставлених генералів, льотчиків, командирів артилерії".

За словами Конаєвої, оскільки українські військові програють за чисельністю, їх орієнтація на чиновників може стати важливою частиною інформаційної війни. "Якщо припустити, що є елемент свідомого таргетингу, це живить моральний дух України. Є елемент перемоги. Це надихає".

Щоб Україна могла націлитися на конкретних російських офіцерів, вона повинна знати, де вони. Аналітики кажуть, що Росія використовує відкриті канали зв'язку, які можуть дати підказки про те, де розташовані ті чи інші цілі.

"Якщо росіяни використовують мобільні телефони або аналогові радіостанції для зв'язку зі старшими офіцерами, в українців все на тарілці", - сказав BBC аналітик з питань оборони Конрад Музика з Rochan Consulting.

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Раніше повідомлялося, що в ході бойових дій зі Збройними силами України був ліквідований командир полку ВДВ з Костроми полковник Сергій Сухарєв.

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ЗСУ війна Росії та України
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