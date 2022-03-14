Вантаж 200 для Башкирії: ЗСУ ліквідували комбрига окупантів РФ

Сергій Порохня

Збройні Сили України ліквідували командира 12-ї інженерної бригади, полковника окупаційних військ РФ Сергія Порохню.

Про чергові втрати серед командування окупаційних військ пишуть в соціальних мережах.

За даними Defense Express, 12-а окрема гвардійська інженерна бригада приписана до Центрального військового округу РФ і базується в Башкортостані на Південному Уралі.

Завданнями таких бригад, зокрема, є створення понтонних переправ, мінування та спорудження фортифікацій.

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Раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України знищили військового пілота окупантів РФ підполковника Олексія Хасанова (родом з Брянської області).

Російського окупанта збили в небі над Україною ще 5 березня.