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Обезголовили "еліту ПДВ": бійці ЗСУ ліквідували командирів "ударного" полку РФ

17 березня 2022, 21:44

Російські державні ЗМІ визнали загибель командирів ПДВ.

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Знищено командира Костромського полку ПДВ

В ході бойових дій зі Збройними силами України був ліквідований командир полку ПДВ з Костроми полковник Сергій Сухарєв.

Про це йдеться в повідомленні Російської служби BBC News.

Разом з Сухарєвим в росЗМІ визнали загибель ще чотирьох військових ПДВ. Йдеться про капітана Олексія Нікітіна, єфрейтора Юрія Дегтярьова, сержанта Олександра Лимонова і сержанта Сергія Лебедєва.

У ВВС відзначають, що 331 гвардійський парашутно-десантний полк, яким командував Сухарєв, брав участь в обох чеченських війнах і російсько-грузинській війні 2008 року.

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У свою чергу український журналіст Денис Казанський, посилаючись на російські ресурси, оприлюднив інформацію про ліквідацію заступника командира цього полку полковника Сергія Крилова.

"Заступник командира 331-го Костромського полку ВДВ переплутав Кострому з Україною і помер", - зазначив він.

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Додамо, що раніше 331-й гвардійський парашутно-десантний полк РФ одержав звання "ударний".

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Раніше повідомлялося про те, що авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії ЗС РФ зазнали значни втрат. Тривають випадки подання рапортів на звільнення через небажання брати участь у бойових діях в Україні.

Також ЗСУ завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії в районах міст Харкова та Ізюма.

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ЗСУ ВДВ війна Росії та України
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