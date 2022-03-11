Вантаж 200 для Брянська: ЗСУ знищили пілота-підполковника, який атакував мирні міста

Знищений ЗСУ літак РФ

Збройні сили України знищили військового пілота окупантів РФ підполковника Олексія Хасанова (родом з Брянської області).

Російського окупанта збили в небі над Україною ще 5 березня, пишуть росЗМІ.

У повідомленні наголошується, що Хасанов "перебував у службовому відрядженні і виконував спеціальні завдання".

Зазначимо, що раніше він обіймав посаду начальника штабу - заступника командира авіаційної ескадрильї.

У 2019-му його направили для проходження служби в місто Черняховськ Калінінградської області на посаду заступника командира полку.

Звернемо увагу, що 5 березня повідомлялося про те, що авіація РФ наносила авіаудари по житлових кварталах Чернігова і соціальних об'єктах. При цьому російські війська використовували проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії — некеровані авіабомби ФАБ-500.

Що відомо про ліквідованих солдатів РФ

Також повідомляється, що напередодні в Брянському селищі Радиця – Крилівка відбулося прощання з молодшим сержантом Андрієм Колмиковим, який був знищений під час агресії проти України.

Крім того, в місті Унеча Брянської області відбувся похорон рядового Артема Рогачова, ліквідованого на території України.

читайте такожВантаж 200 для Анапи: під Херсоном ЗСУ знищили майора-розвідника окупантів РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 березня 1 штурмовик Су-25 і 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ, два винищувачі-бомбардувальники Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування " Північ "Сухопутних військ ЗСУ, а ще два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці Повітряного командування" Південь " Повітряних Сил ЗСУ.