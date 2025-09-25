Рус
Флот уже пішов, а хто наступний: експерт зробив прогноз щодо ситуації в Криму

Руслан Іваненко
25 вересня 2025, 22:18
Російські сили ризикують втратити авіатехніку через успішні рейди українських дронів на Качу.
Крым
ППО окупантів не витримує ударів українських дронів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

  • Російська ППО "Кача" виявилася неготовою до ударів дронів
  • Українські дрони успішно атакували аеродром у Криму
  • Аеродром "Кача" під загрозою втрати авіаційної техніки

Російська протиповітряна оборона аеродрому "Кача" в окупованому Криму виявилася не готовою протистояти українським ударним дронам. За словами експерта Павла Лакійчука, керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", росіянам доведеться або залишити аеродром, або ризикувати подальшими втратами авіаційної техніки, повідомляє ефір "Київ 24"

"Удари по 'Качі' супроводжуються феєричними рейдами наших морських і не лише морських дронів на Сочі, Туапсе, Новоросійськ. Мало того, що Новоросійськ - це тепер головна військово-морська база росіян, які втекли з Криму, але це й головні нафтоналивні порти Росії, де відбувається перевантаження нафти… на ті самі танкери 'тіньового' флоту", — зазначив Лакійчук.

Експерт додав, що ворог може "ставити на 'Качі' хрест" та передислоковувати техніку, або залишити її на місці.

"Як-то кажуть, вже горить, то гори все разом", — підкреслив він.

За словами Лакійчука, протиповітряна оборона окупантів "виявилася дірявою". "Точніше, вона виявилася не дірявою, вона виявилася непідготованою до тих способів дій, які використали наші розвідки, наші спецслужби для завдання ударів в глибокому тилу ворога", — додав експерт.

Флот уже пішов, а хто наступний: експерт зробив прогноз щодо ситуації в Криму
Крим / Інфографіка: Главред

Удари по Криму – думка експерта

Як писав Главред, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначає, що Сили оборони України посилили удари по ворожих об’єктах у тимчасово окупованому Криму. За його словами, найближчим часом над півостровом можуть з’явитися українські літаки, а активізація атак є частиною відповіді на так званий літній наступ росіян.

"Ця активізація фактично є й частиною відповіді на так званий літній наступ росіян. Дійсно, ми говоримо про те, що сьогодні Сили оборони України продовжують дуже активну роботу в Криму", — зазначив Братчук в ефірі "Еспресо".

Експерт підкреслив, що українські війська зараз фокусуються на знищенні систем ППО противника, ураженні морських цілей та ударах по наземних об’єктах, зокрема стратегічних залізничних вузлах. Він додав, що російська залізниця є ключовою логістичною артерією для армії окупантів, тому ліквідація цих об’єктів входить до пріоритетів українських сил.

Удари по Криму - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 вересня бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" здійснили успішну атаку по території тимчасово окупованого Криму, знищивши два російські гелікоптери Мі-8 та ворожий корабель.

31 серпня "Примари" ліквідували кілька важливих об’єктів російських окупантів у Криму.

Крім того, Сили спеціальних операцій ЗСУ провели зухвалу атаку на окупованій території Криму та знищили радарний комплекс С-300 російських військ.

Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

війна в Україні новини України
