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F-16 полетять "кошмарити" Росію: важлива країна дала дозвіл на удари по РФ

Даяна Швець
10 вересня 2024, 10:31
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Право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону, нагадує міністр оборони Нідерландів.
F-16, ATACMS
Амстердам дозволяє Києву завдавати ударів по РФ / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Википедия

Україна може використовувати своє озброєння для атак на військові об'єкти на території країни-агресорки Росії – такий дозвіл дали Нідерланди.

З відповідною заявою виступив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Відповідно до міжнародного права, в межах права на самозахист Амстердам дозволяє Києву використовувати їхнє озброєння на російській території. Ба більше, як підкреслив Брекельманс, це стосується також і винищувачів F-16, які надасть Амстердам Україні.

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"Київ має право захищати себе. І якщо країну атакують з прикордонних районів або російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Те ж саме стосується ворожих ракет: вони теж можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією" , - наголосив Брекельманс.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Політик виступив з закликом до союзників України зробити те ж саме. Міністр нагадує, що норми міжнародного права не обмежують відстань для таких ударів.

"Право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону. Ми не накладали на Україну жодних обмежень на оперативну відстань", - заявив нідерландський міністр оборони.

Приємним бонусом є також те, що Нідерланди виділять 80 млн євро на матеріали для обслуговування F-16 та поставлять ракети "повітря-повітря".

F-16 полетять 'кошмарити' Росію: важлива країна дала дозвіл на удари по РФ
F-16 - характеристика / Инфографика: Главред

Атаки України на території РФ - що відомо

Як відомо, сьогодні вночі дрони атакували Підмосков'я та ще чотири області РФ. БПЛА також помітили в Брянській, Липецькій, Тульській, Калузькій областях країни-агресора РФ.

Цілком очевидно, що для СБУ немає "червоних ліній" на території РФ. Екс-нардеп Олександр Черненко підкреслює, що СБУ наносить не поодинокі удари, а здійснює масові атаки, які знизять можливості росіян на фронті.

Навіть Кримський міст розвалюється після українських ударів. Споруда потребує екстреного ремонту, адже там відбувається деградація конструкцій після завданих ударів.

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