Кримський міст розвалюється після українських ударів: партизани показали фото

На Кримському мосту відбувається деградація конструкційних елементів.

https://glavred.net/ukraine/krymskiy-most-razvalivaetsya-posle-ukrainskih-udarov-partizany-pokazali-foto-10595375.html Посилання скопійоване

Кримський міст руйнується після ударів ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, соцмережі

Кримський міст буквально розвалюється на очах після того, як по ньому було завдано кілька ударів Силами оборони України.

Споруда потребує екстреного ремонту, адже там відбувається деградація конструкцій після завданих ударів, ідеться в повідомленні в Telegram кримських партизанів з "АТЕШ".

Учасники кримського опору зазначають, що на Кримському мосту відбувається деградація конструкційних елементів мосту, що призводить до осипання окремих частин.

відео дня

"Ставлення до його стану стає дедалі більш зневажливим, уже ніхто не приділяє йому належної уваги. Також варто зазначити, що кількість комплексів ППО в Криму продовжує зменшуватися, що робить міст ще більш вразливим", - додали партизани.

/ t.me/atesh_ua

/ t.me/atesh_ua

/ t.me/atesh_ua

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



Удари по Кримському мосту - останні новини за темою

Україна звільнить Крим і знищить Керченський міст, говорив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, в України є відповідні плани.

Росія на тлі операції в Курській області терміново вжила заходів щодо Кримського мосту, повідомляли партизани Атеш. Окупанти в швидкому темпі вирішили зміцнити міст баржами і ППО.

Є шанс знищити Кримський міст у найближчі кілька місяців, сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Триває робота над тим, щоб знищити естакаду.

/ Инфографика: Главред

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред