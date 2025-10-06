Рус
Читати російською
"Є успішні застосування": Зеленський зробив гучну заяву про українську балістику

Юрій Берендій
6 жовтня 2025, 15:02
Україна розвиває власні балістичні спроможності, і прагне в майбутньому регулярно використовувати вітчизняні балістичні системи, зазначив Зеленський.
"Є успішні застосування": Зеленський зробив гучну заяву про українську балістику
Зеленський зробив гучну заяву про українську балістику / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Зеленський анонсував регулярні удари українськими балістичними ракетами
  • Вже є успішні застосування "Нептунів"

Україна працює над створенням можливостей для регулярного використання власних балістичних ракет у майбутньому, при цьому вже має позитивний досвід їхнього застосування. Про це Володимир Зеленський розповів на виступі на Міжнародному форумі оборонних індустрій.

"Ми не раз успішно застосовували "Нептуни", наші крилаті ракети. Буде час, коли ми зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети", - наголосив глава держави.

Він підкреслив, що розвиток балістичних спроможностей є одним із пріоритетних напрямів у зміцненні національної безпеки.

Зеленський наголосив, що ефективна власна балістика є важливою гарантією захисту держави та результатом роботи всіх підприємств, залучених до української ракетної програми. Також він відзначив значний потенціал вітчизняного оборонного виробництва та підкреслив важливість міжнародної підтримки.

"Всі партнери України в світі знають потенціал нашого виробництва зброї значно більше, ніж фінансується зараз завдяки нашому внутрішньому ресурсу та домовленостям двостороннім з нашими партнерами", - зазначив Зеленський.

'Є успішні застосування': Зеленський зробив гучну заяву про українську балістику
/ Інфографіка: Главред

Які цілі на території РФ може знищити ракета "Нептун" - думка експерта

Як раніше писав Главред, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар заявив, що нові українські ракети "Довгий Нептун" мають потенціал завдавати значних ударів по російських енергетичних об’єктах, що може призвести до блекаутів у Москві та інших містах Росії.

"Так чи інакше, я думаю, що з появою "Довгого Нептуна" з радіусом дії близько тисячі кілометрів, такі можливості зростають. Тобто потрібно все масштабувати, напрацювати серйозний боєзапас і вдатися до дзеркальних дій щодо агресора", – сказав Гончар.

Ракети "Нептун" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на інтерактивній виставці "Зброя" у Києві представили модернізований ракетний комплекс "Нептун Д" та оновлену ракету РК360Л. Як зазначають експерти Defence Express, їхні технічні характеристики суттєво відрізняються від попередньої протикорабельної моделі Р-360.

Дослідник Інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц наголосив, що Україні варто паралельно розвивати ракети "Довгий Нептун" і "Фламінго", адже вони мають різні завдання та здатні ефективно доповнювати одна одну.

Модифікована далекобійна версія ракети Р-360, відома як "Довгий Нептун", ще у березні цього року успішно пройшла випробування, підтвердивши здатність вражати цілі на дистанції до 1000 кілометрів. Хоча про розробку цієї модифікації стало відомо ще в листопаді 2023 року, її зовнішній вигляд вперше оприлюднили лише нещодавно, повідомляє Defence-ua.

Інші новини:

Крилата ракета "Нептун" - що про неї відомо

ПКР Р-360 "Нептун" - українська дозвукова маловисотна протикорабельна протикорабельна ракета, призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, а також наземних цілей, пише Вікіпедія.

Розроблена Київським конструкторським бюро "Луч" на основі радянської ракети Х-35. "Нептун" відрізняється від Х-35 більшим розміром та більшою дальністю, а також новою системою управління.

Може застосовуватися з кораблів, авіації та наземних пускових установок.

Роботи над ракетою почалися 2014 року. Вперше була представлена на виставці "Зброя та оборона" в Києві 2015 року і була створена на основі конструкторських рішень радянської протикорабельної ракети Х-35. Перші випробування відбулися 22 березня 2016 року.

У ніч з 13 на 14 квітня 2022 року двома ракетами "Нептун" був вражений російський крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту Росії. Затонулий крейсер став найдорожчою військовою втратою Росії у війні з Україною.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Удари вглиб РФ
"Є успішні застосування": Зеленський зробив гучну заяву про українську балістику

"Є успішні застосування": Зеленський зробив гучну заяву про українську балістику

15:02Війна
В Україну завітає циклон: названо дату, коли розпочнуться сильні дощі

В Україну завітає циклон: названо дату, коли розпочнуться сильні дощі

13:50Синоптик
Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиці

Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиці

12:32Україна
