США згорнули важливу групу, яка мала прискорювати мирні переговори - ЗМІ

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- В США більше не займаються стратегією посилення тиску на РФ
- Трамп не підтримав міжвідомчу робочу групу
Адміністрація президента США Дональда Трампа згорнула міжвідомчу робочу групу, завданням якої була розробка стратегії тиску на країну-агресорку Росію, щоб прискорити мирні переговори з Україною.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох американських посадовців. Вони зазначили, що група почала втрачати сенс через те, що ще у травні її учасники почали розуміти, що американський лідер не зацікавлений у більш жорсткій позиції щодо Москви.
"Наприкінці вона зупинилася, бо президент не підтримував її. Здавалося, що він хоче не більше, а менше", – зауважив один із співрозмовників видання.
Важливо зазначити, що раніше інформація про існування цієї робочої групи не розголошувалася.
Посилення США тиску на РФ - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії "за необхідності", оскільки війна Кремля з Україною продовжує затягуватися.
Згодом стало відомо, що після візиту української делегації до США в Сенаті зросла підтримка ініціативи сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії.
Пізніше Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки не вводять санкції проти країни-агресора Росії, бо очікують на укладення мирної угоди щодо повномасштабної війни в Україні.
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