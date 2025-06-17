США згорнули важливу групу, яка мала прискорювати мирні переговори - ЗМІ

Жорсткий тиск на Росію виявився нецікавим для очільника США.

https://glavred.net/politics/ssha-svernuli-vazhnuyu-gruppu-kotoraya-dolzhna-byla-uskoryat-mirnye-peregovory-smi-10674059.html Посилання скопійоване

Трамп не зацікавлений у додатковому тиску на Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Головне:

В США більше не займаються стратегією посилення тиску на РФ

Трамп не підтримав міжвідомчу робочу групу

Адміністрація президента США Дональда Трампа згорнула міжвідомчу робочу групу, завданням якої була розробка стратегії тиску на країну-агресорку Росію, щоб прискорити мирні переговори з Україною.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох американських посадовців. Вони зазначили, що група почала втрачати сенс через те, що ще у травні її учасники почали розуміти, що американський лідер не зацікавлений у більш жорсткій позиції щодо Москви.

відео дня

"Наприкінці вона зупинилася, бо президент не підтримував її. Здавалося, що він хоче не більше, а менше", – зауважив один із співрозмовників видання.

Важливо зазначити, що раніше інформація про існування цієї робочої групи не розголошувалася.

Посилення США тиску на РФ - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії "за необхідності", оскільки війна Кремля з Україною продовжує затягуватися.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Згодом стало відомо, що після візиту української делегації до США в Сенаті зросла підтримка ініціативи сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії.

Пізніше Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки не вводять санкції проти країни-агресора Росії, бо очікують на укладення мирної угоди щодо повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред