Зеленський і Путін можуть зустрітись на переговорах: міністр вказав на важливий нюанс

На переговорах з РФ будуть обговорювати зустріч лідерів.

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Зеленський і Путін можуть провести переговори / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що відомо:

Путін та Зеленський можуть зустрітись на двосторонніх переговорах

Обговорення зустрічі лідерів відбудеться після завершення гуманітарної роботи

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак це питання буде обговорюватись під час наступних кроків переговорного процесу. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє 24 канал.

Спершу сторони працюють над гуманітарними питання. Після завершення обговорень Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів.

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Умєров наголосив на тому, що він очікує на предметний діалог. Найближчим часом будуть надані додаткові роз'яснення.

"Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру. Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню із самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави", – сказав Умєров.

Переговори з РФ - останні новини

Раніше в РФ пригрозили "продовжувати наступ". Росія могла б розглянути можливість перемир'я, якби західні країни припинили постачання зброї Україні, заявив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Путін раніше назвав терміни нового раунду переговорів і сказав, з ким готовий підписати мир. Після 22 червня російська делегація нібито готова до нової зустрічі з українською стороною.

Як писав Главред, Путін уникає прямих переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським, і на це є кілька причин. Як пише The Telegraph, особисті переговори Путіна і Зеленського створять враження рівності між двома лідерами, що суперечить наративам кремлівської пропаганди.

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Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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