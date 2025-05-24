Дрони знову влупили по важливому заводу в РФ: він критичний для виробництва БпЛА

За повідомленнями, внаслідок атаки спалахнув один із цехів підприємства, поранено 9 працівників.

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Дрони атакували завод у Єльці / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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У ніч на 24 травня в Липецькій області РФ була масштабна атака безпілотників

За попередньою інформацією, знову був уражений завод "Енергія" у місті Єлець

У ніч на 24 травня в Липецькій області Росії знову активізувалася система ППО — в регіоні лунали вибухи, що ймовірно стали наслідком нового масованого удару безпілотників. За попередніми повідомленнями, об’єктом атаки міг стати завод "Енергія" в місті Єлець, який, що цікаво, вже зазнавав удару напередодні. Про це йдеться в заяві губернатора області Ігоря Артамонова.

Ще після третьої ночі місцева влада попереджала про можливу атаку дронів. Близько п’ятої години ранку було оголошено підвищений "червоний" рівень небезпеки для низки районів, зокрема самого Єльця, а також Тербунського, Задонського, Хлевенського, Лебедянського та Данківського.

відео дня

У місцевих Telegram-каналах очевидці повідомляли про гучні вибухи, які чули як у Липецьку, так і в Єльці. Крім того, російські ЗМІ публікували відео з вертольотом у небі над Єльцем.

Зранку глава регіону підтвердив роботу ППО в Липецьку та Єльці, зазначивши, що "було падіння безпілотників у промисловій зоні Єльця".

"За попередньою інформацією, жертв немає. На місці працюють оперативні служби. Загроза атаки БПЛА зберігається!" — повідомив Артамонов.

Атаковано важливе підприємство / фото: тг-канал Главред

Астра з посиланням на мешканців Єльця зазначає, що атак зазнав той самий завод "Енергія", який вже був уражений 23 травня.

Це підприємство виготовляє хімічні джерела струму, які застосовуються в оборонній сфері, цивільній авіації, на морському транспорті та в енергетиці.

Російські ЗМІ також інформують, що внаслідок обстрілу на заводі спалахнув один із цехів, а дев’ятеро працівників отримали поранення.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, вчора, 23 травня, дрони атакували завод, який виробляє акумулятори. Липецький завод "Енергія" є постачальником Міністерства оборони Росії.

Окрім цього, 21 травня в Росії скаржилися на атаку безпілотників на Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін розповів про три збиті дрони і заявив, то всього протягом дня над Московською областю нібито було знищено 27 безпілотників.

Ба більше, у ніч на 21 травня під атакою безпілотників опинився Болховський завод напівпровідникових приладів. Губернатор Орловської області визнав, що підприємство пошкоджено.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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