У Муромі дрон ударив у завод, що виробляє боєприпаси для армії РФ

На Муромському приладобудівному заводі згоріла прохідна заводу, а також один зі складів продукції, що випускається.

https://glavred.net/war/v-murome-dron-udaril-v-zavod-proizvodyashchiy-boepripasy-dlya-armii-rf-10660424.html Посилання скопійоване

У Муромі спалахнула масштабна пожежа / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, t.me/astrapress

Коротко:

У Муромі прогримів вибух

Дрони атакували приладобудівний завод

Після атаки дронів на оборонному заводі в місті Муром Володимирської області Россі спалахнула велика пожежа. Площа загоряння становило 720 кв. метрів.

Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що дрони атакували завод у Вербовському районі міста. У цьому районі, зокрема, розташований Муромський приладобудівний завод, який, зокрема, виробляє засоби ініціювання та займання боєприпасів для ЗС РФ, МВС, ФСБ та інших силових структур РФ.

відео дня

Як розповів губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв, причиною пожежі на складі в Муромі стало падіння БПЛА.

"Безпілотна техніка пошкодила дві будови: в одній, як раніше йшлося, сталася пожежа, її локалізовано. Друга постраждала незначно, обійшлося без загорянь, там теж працюють фахівці", - сказав Авдєєв.

За даними джерел Astra в МНС РФ, згоріла прохідна заводу, а також один зі складів продукції, що випускається. Наразі рух у районі заводу перекрито, додають місцеві жителі.

Муромський приладобудівний завод входить до концерну Техмаш держкорпорації Ростех і є одним з основних виробників засобів ініціювання і займання боєприпасів для всіх родів військ Збройних Сил, МВС, ФСБ та інших російських силових структур.

У 2020 році керівник АТ МПЗ розповідав, що муромський завод є "найбільшим у Російській Федерації виробником капсулів-запалювачів".

З 2023 року завод перебуває під санкціями України та ЄС.

Як писав Главред, у ніч на 25 квітня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи після того, як ударні безпілотники "навідалися" на аеродроми РФ. Зокрема, дрони були помічені в Новофедорівці та Качі.

У ніч на 17 квітня в місті Шуя Іванівської області РФ прогриміли вибухи і спалахнула потужна пожежа. РосЗМІ пишуть про атаку на розташування 112-ої гвардійської ракетної бригади, яка причетна до ракетного удару по Сумах 13 квітня, який забрав життя десятків українців.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред