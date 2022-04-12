УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Дочку ґвалтували на очах матері: правозахисниця розповіла про звірства рашистів

12 квітня 2022, 19:57

Потерпіла розповіла про факти групового зґвалтування з боку російських окупантів щодо неї та її 17-річної доньки.

Окупант
/ Reuters

У захопленому російськими окупантами Херсон орки зґвалтували жінку, а також її доньку, розповіла правозахисниця з організації La Strada Україна Олена Кривуляк.

За її словами, потерпіла розповіла про факти групового зґвалтування з боку російських окупантів щодо неї та її 17-річної доньки.

"Дочка бачила, як ґвалтували її маму, і мама, в свою чергу, точно так само бачила, як ґвалтували її дочку", - описує правозахисниця жахи, влаштовані росіянами в Україні.

За її словами, мати дуже пригнічена. І вона частково ненавидить себе за те, що вона не змогла захистити свою дочку.

"Але в той же самий час і сама мама, і всі люди, які, наприклад, знають про таких постраждалих, повинні розуміти, що в цій ситуації, коли навпроти тебе знаходяться люди зі зброєю, ти просто нічого фізично і емоційно не можеш зробити для того, щоб себе захистити", - підкреслила вона.

Співрозмовниця каже, що ще величезною проблемою є те, що дана жінка разом з дівчинкою проживають на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, що, в свою чергу, має певні труднощі, щоб звернутися до української влади.

"Наприклад, просто навіть банально викликати поліцію за номером 102 можливості немає, тому що на тимчасово непідконтрольних Україні територіях просто не може приїхати українська поліція. Як такої територіальної оборони там теж немає. І тому, на жаль, так і виходить, що ця жінка зі своєю дитиною залишилася один на один. Але в будь - якому випадку ми говорили, звичайно ж, про важливість звертатися в медичні установи, тому що не важливо, підконтрольна це Україні територія чи ні, лікарі повинні в будь-якому випадку надати допомогу людині, жінці, дитині, які постраждали від згвалтування", - додала Кривуляк.

читайте такожВрятував вагітну ціною свого життя: рашисти жорстоко розправилися із захисником Київщини

Як повідомляв головред, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що зґвалтування стало ще однією зброєю путінської армії проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. За її словами, з кожним днем війни в Україні фіксується все більше випадків сексуального насильства з боку загарбників.

viber
Херсонська область зґвалтування війна Росії та України
Реклама
Популярне
Містичне з'єднання планет 12 квітня 2022: як зміниться доля кожного знака Зодіаку на 13 роківМістичне з'єднання планет 12 квітня 2022: як зміниться доля кожного знака Зодіаку на 13 років Гороскоп на сьогодні, 11 квітня 2022: Стрільцям – заздрість, Козерогам – помилки минулого, Рибам - ворогиГороскоп на сьогодні, 11 квітня 2022: Стрільцям – заздрість, Козерогам – помилки минулого, Рибам - вороги В Україну йде справжня весна: коли розігріє до +23В Україну йде справжня весна: коли розігріє до +23 Що потрібно додати в чай, щоб здолати головний біль - відповідь експертівЩо потрібно додати в чай, щоб здолати головний біль - відповідь експертів Путін шокував цинічною заявою про звірства і різанину окупантів у БучіПутін шокував цинічною заявою про звірства і різанину окупантів у Бучі
Підтримайте Главред

Останні новини

21:18

Вирвалися з облоги: в оточеному Маріуполі морпіхи з'єдналися з Азовом

21:11

Віктора Медведчука затримали: Зеленський показав фотоВідео

20:51

"Україна не змінювала позицію": Арахамія пояснив істерику РФ щодо переговорівВідео

20:28

Рашисти пішли на штурм: ЗСУ відбили ворожу атаку на ЛуганщиніВідео

20:21

У Маріуполі загинули 20-22 тисячі українців - Глава ОВАВідео

Реклама
20:10

Прикмети на 14 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:06

"Не йду на поводу у моди": Макрон різко відповів на питання приїхати до КиєваВідео

19:57

Дочку ґвалтували на очах матері: правозахисниця розповіла про звірства рашистівВідео

19:37

Повний місяць 16 квітня круто вплине на хід війни: астролог розповіла про долю УкраїниВідео

19:25

У Пентагоні назвали найкращий сценарій завершення війни в УкраїніВідео

19:24

"Кремль ненавидить Маріуполь": у Зеленського розповіли про допомогу українським захисникамВідео

18:57

Написала дані на спині 3-річної дочки: українка розповіла, як рятувалася від війниВідео

18:54

У Зеленського відповіли на слова Путіна про "глухий кут" в переговорахВідео

18:46

"Буде концерти давати в бункері для Путіна": Лоліта розлютила мережу новим постом

18:37

Росія боїться, що Україна дістане її на своїй же територіїПогляд

18:31

Завертай голоблі: Зеленський відмовився приймати в Києві проросійського президента ФРНВідео

18:28

"Голодранці винесли навіть труси": Ніна Матвієнко розповіла, як окупанти обчистили квартиру в БучіВідео

18:12

"Якщо Путін здохне - у Росії будуть хороші перспективи": Касьянов спрогнозував майбутнє РФВідео

17:59

Рашисти потрапили в пастку: ЗСУ спалили колону Кантемирівської дивізії та захопили парадний танкВідео

17:51

Чому Путін розумний, але тупийПогляд

Реклама
17:41

Були лояльніші, ніж росіяни: у Ворзелі воювала білоруська армія - дружина Поклада

17:34

Свіжі могили просто посеред села: на Київщині розповіли про звірства рашистівВідео

17:32

Путін шокував цинічною заявою про звірства і різанину окупантів у БучіВідео

17:26

У Зеленського жорстко відповіли Путіну, який цинічно виправдав війну в УкраїніВідео

17:18

Переговори з Україною в глухому куті, а різанина в Бучі - провокація: Путін видав нову порцію пропаганди

17:04

"Ґвалтуй та мені не кажи": дружина російського окупанта закликала чоловіка знущатися з українок

16:59

Путін виправдав війну в Україні та назвав терміни "спецоперації"Відео

16:57

"Роздягайся або тебе застрелю": українка розповіла, як окупанти її по-звірячому зґвалтувалиВідео

16:51

Як отримати глибокий сон в суворих умовах: лайфхаки від людини, яка навчила спати РоналдуВідео

16:50

Укравтодор вже очистив 200 км доріг у Київській, Чернігівській та Сумській областях

16:43

Надя Дорофєєва розповіла, про що мріє під час війниВідео

16:39

"Британська спецоперація": Лукашенко цинічно висловився про масові вбивства в БучіВідео

16:28

На зміну дощам і вітру прийде потепління, але ненадовго - прогноз погоди в Україні до кінця тижня

16:26

Тіла загиблих у Маріуполі окупанти спалюють у мобільних крематоріях - КириленкоВідео

16:02

Росія відрепетирувала хімічну атаку, а тепер може вдарити по УкраїніПогляд

15:54

"Що ж ти, фраєр, здав назад": Потап прокоментував інтерв'ю Путіна на космодромі

15:44

Насильно вивезених українців окупанти переселяють до Сибіру і за Полярне коло - The IndependentВідео

15:37

"Бери все, що буде там": чоловік з РФ підмовляв сина окупанта красти снасті для риболовліВідео

15:23

Денис Казанський. Росіяни зізналися, навіщо зрівняли Маріуполь із землеюВідеоблоги

15:22

У НАТО розкрили "кривавий" сценарій нового удару РФ і назвали напрямкиВідео

Реклама
15:19

Ідеальна глазур для паски на Великдень 2022: два супер простих рецепта за 5 хвилинВідео

15:12

"Молодці, так тримати!": Зеленський показав свою команду для боротьби з російською навалою

14:53

Велика колона російської військової техніки рухається в напрямку Донбасу - CNNВідео

14:50

Бекхем і його наречена відмовилися від весільних подарунків, щоб допомогти Україні

14:43

Бєдняков зробив російським жебракам-"визволителям" та їхнім дружинам вигідну пропозицію

14:40

Тука розповів, чи можна достукатися до одурманених пропагандою росіян

14:33

Путін може ліквідувати Лукашенка - військовий експертВідео

14:30

Прикмети на 13 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

13:52

Чи є арешт Суркова ознакою скорого "палацового перевороту" в РосіїПогляд

13:46

Розстріляли авто й переїхали танком: у Бучі окупанти вбили українця, який перевозив пораненихВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти