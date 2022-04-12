Дочку ґвалтували на очах матері: правозахисниця розповіла про звірства рашистів

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У захопленому російськими окупантами Херсон орки зґвалтували жінку, а також її доньку, розповіла правозахисниця з організації La Strada Україна Олена Кривуляк.

За її словами, потерпіла розповіла про факти групового зґвалтування з боку російських окупантів щодо неї та її 17-річної доньки.

"Дочка бачила, як ґвалтували її маму, і мама, в свою чергу, точно так само бачила, як ґвалтували її дочку", - описує правозахисниця жахи, влаштовані росіянами в Україні.

За її словами, мати дуже пригнічена. І вона частково ненавидить себе за те, що вона не змогла захистити свою дочку.

"Але в той же самий час і сама мама, і всі люди, які, наприклад, знають про таких постраждалих, повинні розуміти, що в цій ситуації, коли навпроти тебе знаходяться люди зі зброєю, ти просто нічого фізично і емоційно не можеш зробити для того, щоб себе захистити", - підкреслила вона.

Співрозмовниця каже, що ще величезною проблемою є те, що дана жінка разом з дівчинкою проживають на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, що, в свою чергу, має певні труднощі, щоб звернутися до української влади.

"Наприклад, просто навіть банально викликати поліцію за номером 102 можливості немає, тому що на тимчасово непідконтрольних Україні територіях просто не може приїхати українська поліція. Як такої територіальної оборони там теж немає. І тому, на жаль, так і виходить, що ця жінка зі своєю дитиною залишилася один на один. Але в будь - якому випадку ми говорили, звичайно ж, про важливість звертатися в медичні установи, тому що не важливо, підконтрольна це Україні територія чи ні, лікарі повинні в будь-якому випадку надати допомогу людині, жінці, дитині, які постраждали від згвалтування", - додала Кривуляк.

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Як повідомляв головред, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що зґвалтування стало ще однією зброєю путінської армії проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. За її словами, з кожним днем війни в Україні фіксується все більше випадків сексуального насильства з боку загарбників.