У Херсоні злили військам РФ відомості про активістів та учасників АТО: викрадено понад 100 осіб - мер

Херсон очікує на звільнення з-під російської окупації / Колихаєв Ігор / Facebook

У Херсоні військам РФ злили відомості про всіх активістів, учасників бойових дій, які воювали на Донбасі, і чиновників. Викрадено вже понад 100 осіб. Серед них активісти, колишні військовослужбовці, іноземці та журналісти. Про це заявив мер міста Ігор Колихаєв.

У інтерв'ю Українській правді він розповів про те, що у російських військ опинилися особисті справи на активістів, учасників бойових дії на Донбасі, територіальної оборони і чиновників.

читайте також"Депортувати півміста": РФ планує "великий терор" у Херсоні"Доброзичливці" повністю злили базу даних на всіх активістів, які перебували в місті. У них виявилися особисті справи на кожного мого профільного зама, інформація умовно від родоводу дружини до клички улюбленої собачки. Те ж саме стосується тероборони і херсонських учасників бойових дій, які були у Донецьку і у Луганську, дані про те, де вони живуть і чим володіють", - зазначив Колихаєв.

За словами херсонського градоначальника, викрадено вже понад 100 осіб. Серед них опинилися колишні військові, активісти, іноземці, журналісти.

"Людей б'ють, намагаючись ламати психологічно. До інших, як кажуть, побої не застосовують, але намагаються схилити на свій бік. Він припустив, що частину людей вони "притримують" під майбутній обмін на своїх військовополонених", - сказав Колихаєв.

Ситуація у Херсоні

Російські війська увійшли до Херсона в перших числах березня і окупували місто. Місцеві жителі виступають проти окупації РФ. Вони виходять на мітинги на підтримку України.

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун казав, що на порядку денному ЗСУ знаходиться питання відтіснення російських окупантів за межі Херсона, де у них слабкі позиції. Також він акцентував увагу на тому, що росіяни викрали мерів українських міст. У окупації владою призначають колаборантів.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявляв, що Збройні сили України насилу, але просуваються до окупованого Херсона. У місті важка ситуація в гуманітарному та інформаційному плані. Зв'язок контролюють окупанти.

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