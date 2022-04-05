УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Херсоні злили військам РФ відомості про активістів та учасників АТО: викрадено понад 100 осіб - мер

5 квітня 2022, 18:53

Серед викрадених людей активісти, колишні військові, іноземці, журналісти, сказав Ігор Колихаєв.

Херсон
Херсон очікує на звільнення з-під російської окупації / Колихаєв Ігор / Facebook

У Херсоні військам РФ злили відомості про всіх активістів, учасників бойових дій, які воювали на Донбасі, і чиновників. Викрадено вже понад 100 осіб. Серед них активісти, колишні військовослужбовці, іноземці та журналісти. Про це заявив мер міста Ігор Колихаєв.

У інтерв'ю Українській правді він розповів про те, що у російських військ опинилися особисті справи на активістів, учасників бойових дії на Донбасі, територіальної оборони і чиновників.

читайте також"Депортувати півміста": РФ планує "великий терор" у Херсоні"Доброзичливці" повністю злили базу даних на всіх активістів, які перебували в місті. У них виявилися особисті справи на кожного мого профільного зама, інформація умовно від родоводу дружини до клички улюбленої собачки. Те ж саме стосується тероборони і херсонських учасників бойових дій, які були у Донецьку і у Луганську, дані про те, де вони живуть і чим володіють", - зазначив Колихаєв.

За словами херсонського градоначальника, викрадено вже понад 100 осіб. Серед них опинилися колишні військові, активісти, іноземці, журналісти.

"Людей б'ють, намагаючись ламати психологічно. До інших, як кажуть, побої не застосовують, але намагаються схилити на свій бік. Він припустив, що частину людей вони "притримують" під майбутній обмін на своїх військовополонених", - сказав Колихаєв.

Ситуація у Херсоні

Російські війська увійшли до Херсона в перших числах березня і окупували місто. Місцеві жителі виступають проти окупації РФ. Вони виходять на мітинги на підтримку України.

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун казав, що на порядку денному ЗСУ знаходиться питання відтіснення російських окупантів за межі Херсона, де у них слабкі позиції. Також він акцентував увагу на тому, що росіяни викрали мерів українських міст. У окупації владою призначають колаборантів.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявляв, що Збройні сили України насилу, але просуваються до окупованого Херсона. У місті важка ситуація в гуманітарному та інформаційному плані. Зв'язок контролюють окупанти.

Інші новини:

viber
новини Херсона російські війська викрадення людей Ігор Колихаєв війна Росії та України
Реклама
Популярне
Вперше за довгий час: дочка Заворотнюк показала фото з мамоюВперше за довгий час: дочка Заворотнюк показала фото з мамою Гороскоп на сьогодні, 2 квітня 2022: Близнюкам - гроші, Скорпіонам - недругиГороскоп на сьогодні, 2 квітня 2022: Близнюкам - гроші, Скорпіонам - недруги Снігопад і потужний вітер: в Україну йде небезпечне похолоданняСнігопад і потужний вітер: в Україну йде небезпечне похолодання Найближчим часом очікуються великі бої і дуже небезпечна ситуація - ДаніловНайближчим часом очікуються великі бої і дуже небезпечна ситуація - Данілов Обстріл пологового будинку в Маріуполі: постраждала Маріанна Вишемирська розповіла, що сталося насправдіОбстріл пологового будинку в Маріуполі: постраждала Маріанна Вишемирська розповіла, що сталося насправді

Останні новини

20:18

"У нас немає вибору не захищатись": журналістка ТСН про боротьбу з панікою

19:59

Недобиті орки втекли з поля бою: ДШВ знищили танки окупантів РФВідео

19:39

У середині квітня Україну чекає різкий поворот подій війни з Росією: Арестович дав прогнозВідео

19:37

Зрівняти з землею Дніпро і повернутися для штурму Києва: який подальший план РосіїПогляд

19:36

"Тимурчик, ти де знаходишся?": у Білорусі пілот військового вертольота РФ полетів у бік УкраїниВідео

Реклама
19:27

Окупанти розстрілювали всіх: Дмитро Комаров показав шокуючі звірства росіян під КиєвомВідео

19:20

"Вова, ї.ш б їх..ь": у мережі з'явився хіт-освідчення в коханні ЗеленськомуВідео

19:10

Не мовчить, як бабуся: онука Софії Ротару закликала світову спільноту допомогати Україні

18:56

"ЗСУ бомблять Харків": скандальну ватницю вигнали з готелю в ПольщіВідео

18:53

У Херсоні злили військам РФ відомості про активістів та учасників АТО: викрадено понад 100 осіб - мер

18:50

Неймовірно ніжні і хрусткі круасани за секретним рецептом: готувати всього 5 хвилинВідео

18:47

Логістичний хаб має працювати: на Дніпропетровщині ремонтують дороги

18:24

Арестович, привид Києва, Кім: гороскоп українських героїв за знаком зодіаку

18:17

Зеленський з жорсткою промовою виступив на Радбезі ООН і в гніві розповів про злочини РосіїВідео

18:00

Євросоюз введе ембарго на російське вугілля і закриє європейські порти і дороги

18:00

Спроба захоплення Донбасу і коридор до Криму: в НАТО розкрили плани окупантів РФ

17:59

Вбивці танків РФ: США озброять Україну новітніми дронами-камікадзеВідео

17:27

"Треба бути повним ідіотом": Арестович оцінив ризик нападу РФ на вже звільнені територіїВідео

17:27

У Росії влада затріщала по швах: як війна в Україні запустила руйнування режиму ПутінаПогляд

17:20

"Міцно оприходували": під Дніпром жорстко пов'язали банду, яка била тероборонуВідео

Реклама
17:19

Прикмети на Благовіщення 2022: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:02

"Хочуть звинуватити ЗСУ в злочинах": Росія готує масштабну провокацію в МаріуполіВідео

16:57

Зґвалтування, тортури і вбивства: омбудсмен розповіла про звірства путінської армії на Харківщині

16:46

Благовіщення 2022 - дата, традиції і заборони свята

16:40

У Росії почали торгувати награбованим орками-мародерами в УкраїніВідео

16:07

Руїни замість будинків і спалені авто: ЗСУ показали відео Бородянки і Макарова після окупації РФВідео

16:02

Поставили на коліна і вистрілили в голову: мешканка Бучі розповіла, як окупанти вбили її чоловікаВідео

15:57

Як зробити антисептик в домашніх або польових умовах: рани і поверхніВідео

15:51

Бійці ЗСУ ударом ПТРК Стугна знищили новітній ударний вертоліт окупантів Ка-52 АлігаторВідео

15:42

Як пересадити орхідею, якщо немає спеціального субстрату: готуємо ґрунт своїми руками

15:35

Благовіщення 2022: всі забобони дня - від грошових до прикмет для зачаття

15:20

Прикмети на 6 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:16

"Сім'я надихає 10 хвилин на день": Зеленський розповів, де черпає сили під час війни

15:15

В України у війні проти Росії є суттєва перевагаПогляд

15:00

"Хлопцю відірвало ноги, його везли на тачці, щоб врятувати": як пережило місяць окупації село під Білоруссю

14:49

Надю Дорофєєву з новим коханим застукали в Барселоні: до кого пішла співачкаВідео

14:43

Жахи війни в Україні: мати написала послання на спині 3-річної дочки, фото сколихнуло весь світ

14:01

"Кум сказав, що потрібно хвіст вкрасти на дитячий майданчик": українці розібрали залишки вертольота окупантів

13:59

"Я різатиму ваші голови": 20-річний окупант, який вбивав жителів Бучі, знову погрожує українцям

13:54

Україна збирає інформацію і шукатиме злочинців, які катували наших людей - Зеленський

Реклама
13:15

Військових РФ, які влаштували геноцид у Бучі, повертають в Україну - розвідкаВідео

13:04

"Ракети летіли від Лукашенка, і він це знає": Зеленський припустив пряму участь Білорусі у війні

13:02

Для повного розгрому Путіну залишилося зробити всі помилки Гітлера на Курській дузіПогляд

12:59

Як позбутися болю, якщо немає знеболюючого: названо способиВідео

12:54

Чим закінчиться війна в Україні і як змінить світ – чат із Георгієм Тукою

12:50

Укрпошта вийшла на позитивну динаміку після втрат першого місяця війни – Кубраков

12:40

Російські винищувачі вдарили по Україні з території Білорусі

12:18

Як помити посуд без миючого - 5 засобів, які є на кожній кухні

12:03

Росія може атакувати Україну навіть після мирного договору - ЗеленськийВідео

11:54

Немає списку країн, які 100% готові заступитися за позаблокову Україну-Зеленський

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти