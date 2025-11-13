Лукашенко може зрадити Путіна: з'явився несподіваний прогноз

Загрози перевороту в РФ для Путіна немає, принаймні зараз, вважає Іван Ступак.

Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак прокоментував питання ймовірності бунту в РФ проти диктатора Володимира Путіна.

"В оточенні Путіна немає нікого, хто міг би це зробити. Після путчу Пригожина таких людей не залишилося", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Експерт нагадав про те, що Путін перебуває під постійною охороною, і йому постійно доповідають, хто з ким зустрічається, які чиновники, які олігархи і які громадські діячі підтримують контакти, про що вони говорять.

"Постійно прослуховуються розмови, щоб знати, чи не планується випадково змова. Усі спецслужби діють на випередження і доповідають Путіну про все", - пояснив він.

Співрозмовник вважає, що загрози перевороту в РФ для Путіна немає, принаймні зараз.

"У Росії немає яскравих персонажів, які могли б потягнути цю ношу. Пригожин потягнув, тому що був, по-перше, медійним, по-друге харизматичним, хоч і мерзотником, по-третє, у нього був фінансовий ресурс. Більше таких персонажів у РФ немає. Чи може Лукашенко зрадити Путіна? Я думаю, він би хотів, але страшно. Уся білоруська армія - це 40 тисяч осіб. Це ні про що. Тому Лукашенко грає роль слухняного сина, сподіваючись на те, що після смерті Путіна він вийде і скаже: "Це не я такий. Мене змусили, мені погрожували. Насправді я допомагав Україні, передавав секретні дані і допомагав воювати проти Росії", - додав Ступак.

Георгій Тука висловився про ймовірність заколоту в країні-агресорі - Росії. За його словами, теоретично повстання з боку еліт можливе, однак на практиці цей сценарій малоймовірний. За останні роки, особливо протягом останніх двох, Путін і його оточення цілеспрямовано і досить ефективно усунули будь-яку внутрішню опозицію, тому в сучасній Росії, по суті, не залишилося сил, здатних протистояти режиму.

Раніше з'явився несподіваний сценарій бунту в РФ із "табакеркою в голову" Путіну. Російські силовики за продовження війни, адже вони розуміють, що зупинка бойових дій рано чи пізно приведе їх до трибуналу.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу націлена на переговори з Путіним насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

