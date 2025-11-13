Зворотний напрямок 2: стало відомо, чи буде другий сезон

Так відповіла акторка на запитання, чи буде показаний другий сезон серіалу.

Чи буде другий сезон серіалу / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Фанати розпитали про другий сезон

Що відповіла виконавиця ролі

Фанати серіалу "Зворотний напрямок" буквально засипали запитаннями творців кінострічки про те, чи вийде другий сезон драми.

Як повідомляє телеканал 1+1, на питання про продовження, відповіла виконавиця головної ролі Олеся Надєєва. В Instagram-сторіс актрису запитали, чи планується другий сезон серіалу, на що вона відповіла: "Не думаю. У нас немає відкритого фіналу. Все закінчується досить зрозуміло", - зазначила Надєєва.

Повідомляється, що таким чином, акторка дала зрозуміти, що творці серіалу не планують продовження історії Дарини та Романа, адже у першого сезону є логічне завершення.

Тим часом, поки що офіційної інформації про продовження немає.

