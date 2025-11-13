Якою буде пенсія, якщо немає стажу: названо розмір виплат

Главред розповість, яка буде пенсія 2025 року, якщо немає страхового стажу.

Яка буде пенсія, якщо немає страхового стажу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Скільки платитимуть пенсіонерам, у яких немає стажу

Хто може вийти на пенсію у 63 роки

Щороку в Україні змінюється кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Якщо людина не має достатнього стажу, вона не залишиться повністю без виплат, а може отримати державну соціальну допомогу після досягнення визначеного віку. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на ПФУ.

Відомо, що у 2025 році пенсію можуть отримувати громадяни, яким 60 років та які мають не менше ніж 32 років страхового стажу.

Вийти на пенсію у 63 роки зможуть ті, хто має від 22 до 31 року страхового стажу.

Яка буде пенсія, якщо стаж 15 років і менше

Ті, чий стаж становить від 15 до 21 року, матимуть право оформити пенсію за віком лише після досягнення 65 років.

Якщо ж страхового стажу менше, ніж 15 років або людина не працювала офіційно жодного дня, пенсія не призначається. Замість пенсійних виплат виплачується державна соціальна допомога, але тільки після досягнення 65 років. Держава доплачує різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2361 грн) і середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Хто має право вийти на дострокову пенсію - список

У 2025 році деякі категорії громадян можуть оформити пенсію достроково - вже з 55 років. Зокрема:

Чоловіки-трактористи, які виготовляють сільськогосподарську продукцію, можуть вийти на пенсію у 55 років за наявності 30 років загального стажу, з яких щонайменше 20 - на відповідній посаді.

Жінки, які працюють машиністками тракторів, екскаваторів чи іншої будівельної техніки, мають право на пенсію за наявності 25 років загального стажу, з яких щонайменше 15 - на цих посадах.

Жінки-доярки, які працюють на підприємствах агросектору, мають право на пенсію після 20 років роботи у професії.

Працівниці текстильної промисловості, що працюють на верстатах і машинному обладнанні, також можуть претендувати на дострокову пенсію за 20 років стажу.

Жінки, які виховали п’ятьох і більше дітей та працювали у сільському господарстві.

