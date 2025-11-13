Рус
Якою буде пенсія, якщо немає стажу: названо розмір виплат

Маріна Фурман
13 листопада 2025, 16:08
Главред розповість, яка буде пенсія 2025 року, якщо немає страхового стажу.
Якою буде пенсія, якщо немає стажу: названо розмір виплат
Яка буде пенсія, якщо немає страхового стажу

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки платитимуть пенсіонерам, у яких немає стажу
  • Хто може вийти на пенсію у 63 роки

Щороку в Україні змінюється кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Якщо людина не має достатнього стажу, вона не залишиться повністю без виплат, а може отримати державну соціальну допомогу після досягнення визначеного віку. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на ПФУ.

Відомо, що у 2025 році пенсію можуть отримувати громадяни, яким 60 років та які мають не менше ніж 32 років страхового стажу.

Вийти на пенсію у 63 роки зможуть ті, хто має від 22 до 31 року страхового стажу.

Яка буде пенсія, якщо стаж 15 років і менше

Ті, чий стаж становить від 15 до 21 року, матимуть право оформити пенсію за віком лише після досягнення 65 років.

Якщо ж страхового стажу менше, ніж 15 років або людина не працювала офіційно жодного дня, пенсія не призначається. Замість пенсійних виплат виплачується державна соціальна допомога, але тільки після досягнення 65 років. Держава доплачує різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2361 грн) і середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Хто має право вийти на дострокову пенсію - список

У 2025 році деякі категорії громадян можуть оформити пенсію достроково - вже з 55 років. Зокрема:

  • Чоловіки-трактористи, які виготовляють сільськогосподарську продукцію, можуть вийти на пенсію у 55 років за наявності 30 років загального стажу, з яких щонайменше 20 - на відповідній посаді.
  • Жінки, які працюють машиністками тракторів, екскаваторів чи іншої будівельної техніки, мають право на пенсію за наявності 25 років загального стажу, з яких щонайменше 15 - на цих посадах.
  • Жінки-доярки, які працюють на підприємствах агросектору, мають право на пенсію після 20 років роботи у професії.
  • Працівниці текстильної промисловості, що працюють на верстатах і машинному обладнанні, також можуть претендувати на дострокову пенсію за 20 років стажу.
  • Жінки, які виховали п’ятьох і більше дітей та працювали у сільському господарстві.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Напередодні стало відомо, що якщо людина має повний страховий стаж (для жінок - 30 років, для чоловіків - 35 років) і отримувала мінімальну зарплату (у 2025 році - 8 000 грн), то пенсія не може бути меншою за 40% цієї суми - тобто 3 200 грн. Але завдяки додатковим соціальним нормам фактична пенсія буде вищою.

Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

