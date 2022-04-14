Дніпропетровська область потрапила під ворожий обстріл: перші подробиці

Ворожий снаряд влучив у Синельниківському районі на кордоні із Запорізькою та Донецькою областями.
У четвер, 14 квітня, орки завдали потужного ракетного удару по Дніпропетровській області, в результаті якого ракета впала біля нежитлового приміщення, повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Ворожий снаряд влучив у Синельниківському районі на кордоні із Запорізькою та Донецькою областями.
Зазначається, що будівля частково зруйнована. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих. Якою саме ракетою влучили - зараз з'ясовують фахівці.
Повідомляється, що окупантів в області немає.
"Сьогодні сапери ДСНС у посиленому режимі відпрацювали Криворізький район. У Малій Костромці розмінували майже 160 снарядів. Роботи тривають і триватимуть. На нашій землі не залишиться жодного шматка смертоносного російського металобрухту", - йдеться в повідомленні.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте також:
- Миргород знову потрапив під ракетний обстріл: два "Прильоти"
- У колоні завжди їхав першим: священик врятував з-під обстрілів понад 1500 осіб у Київській області
- Обстріл крейсера Москва: у Росії стало менше на 16 крилатих ракет Калібр