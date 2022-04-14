Дніпропетровська область потрапила під ворожий обстріл: перші подробиці

Дніпропетровська область потрапила під обстріл

У четвер, 14 квітня, орки завдали потужного ракетного удару по Дніпропетровській області, в результаті якого ракета впала біля нежитлового приміщення, повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Ворожий снаряд влучив у Синельниківському районі на кордоні із Запорізькою та Донецькою областями.

Зазначається, що будівля частково зруйнована. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих. Якою саме ракетою влучили - зараз з'ясовують фахівці.

Повідомляється, що окупантів в області немає.

"Сьогодні сапери ДСНС у посиленому режимі відпрацювали Криворізький район. У Малій Костромці розмінували майже 160 снарядів. Роботи тривають і триватимуть. На нашій землі не залишиться жодного шматка смертоносного російського металобрухту", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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