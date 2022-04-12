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Миргород знову потрапив під ракетний обстріл: два "прильоти"

12 квітня 2022, 22:14

Удар по місту стався незабаром після оголошення повітряної тривоги.

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Миргород знову опав під ракетний обстріл / ru.wikipedia.org

Війська РФ знову обстріляли Миргород Полтавської області. Обласне керівництво підтвердило потрапляння ворожих снарядів в інфраструктурні об'єкти, повідомляє Telegram-канал голови Полтавської ОВА.

"Знову під ворожим ударом - інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалих і наслідки уточнюємо", - заявив Дмитро Лунін.

Удар по місту стався незабаром після оголошення повітряної тривоги. У свою чергу майже відразу ж після "прильотів" по Миргороду тривожний режим відмінили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що день 27 березня став рекордним за кількістю ракет, випущених російськими окупантами по Львову. Загарбники випустили 80 ракет, більша частина з них була збита.

Це зробило б честь будь-якої армії світу, сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Російські війська в ніч з п'ятниці в суботу, з 1 по 2 квітня, обстріляли Полтаву та Кременчук.

У Полтаві під ракетний обстріл потрапив один з інфраструктурних об'єктів, а Кременчуку дісталося більше – постраждали деякі житлові будинки.

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Миргород Полтавська область військова агресія РФ
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