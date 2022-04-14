Обстріл крейсера Москва: у Росії стало менше на 16 крилатих ракет Калібр

Ілюстраційне фото: Пуск крилатої ракети Калібр з корабля РФ в Каспійському морі, 2017 рік

Завдяки тому що Збройні Сили України знищили російський крейсер Москва, Чорноморський флот РФ збіднів на 16 крилатих ракет Калібр. Сумарна кількість таких боєприпасів знизилася з 72 до 56.

Про це у Facebook повідомив керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

Згідно з його інформацією, в Чорному морі знаходяться ще 9 російських ракетних кораблів:

фрегат Адмірал Ессен (8 ракет);

фрегат Адмірал Макаров (8 ракет);

корвет Вишній Волочок (8 ракет);

корвет Інгушетія (8 ракет);

корвет Грайворон (8 ракет);

пч Ростов-на-Дону (4 ракети) – пч-підводний човен;

бджоли (4 ракети);

пч Великий Новгород (4 ракети);

пч Колпіно (4 ракети).

"Отже, сумарно в залпі - 56 ракет Калібр", - зазначив Клименко, додавши, що в Середземному морі через перекриття проток Туреччиною зараз застрягла ще низка ракетних кораблів РФ.

Знищення ракетного крейсера Москва

13 квітня, на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

Крейсеру нанесено дуже серйозні пошкодження. Крейсер втратив хід і знаходиться в 25 милях від острова Зміїний.

14 квітня радник глави Офісу президента заявив, що флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва затонув.

За його словами, "затоплення" Москви" - колосальна за значенням військова подія та найбільша поразка російського флоту з часів Другої світової війни". Крейсер Москва - найбільший військовий корабель, потоплений у світі після 1945 року.

Офіційного підтвердження від РФ інформації про те, що крейсер Москва пішов на дно, немає.

Раніше в Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер Москва отримав серйозні пошкодження. За даними відомства, на кораблі здетонував боєзапас внаслідок пожежі, крейсер "завалився на борт".

Причини самої пожежі, що призвела до детонації боєприпасів, окупанти не називають. Про потрапляння в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун загарбники також не говорять.

Не уточнюється і кількість жертв і постраждалих. За словами радника глави МВС України Антона Геращенка, їх може бути близько 250 осіб.

Довідка. Крейсер Москва - одна з найбільших одиниць флоту РФ, корабель першого класу, "вбивця авіаносців". Був побудований в Миколаєві в другій половині 1970-х років. Після введення корабля в експлуатацію в 1982 році він носив назву Слава.

Довжина корабля становить 186 метрів, а основним озброєнням є протикорабельні ракети П-1000 Вулкан.

У 2000 році крейсер став флагманом Чорноморського флоту, а згодом відігравав ключову роль у підтримці російських військових дій у Сирії.

У лютому 2022 року брав участь у захопленні острова Зміїний.

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