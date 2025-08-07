Дипломат розкрив сценарій: як РФ готує пастку для України, і це не лише переговори

Кремль намагається затягнути переговори, розставляючи пастки для України та залучаючи Трампа до своєї гри.

Український дипломат попереджає про ризики прийняття умов, які не підтримують суспільство та парламент / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Які пастки готує Кремль у перемовинах з Україною

Чому мирні переговори можуть стати загрозою для України

Згода Кремля на переговори щодо завершення війни з Україною є лише черговою спробою виграти час, вважає Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру та колишній посол України у США. В інтерв’ю Radio NV він наголосив, що росіяни не збираються суттєво змінювати свої умови і вже давно опублікували меморандум, який не передбачає відступів.

"Оці всі маневри – є таке прислів’я українське 'Знов за рибу гроші'. Тобто, по-суті, нічого кардинально не змінилось. І на превеликий жаль, навпаки, розставлені ще й серйозні пастки для нас," — сказав Чалий. відео дня

Кремль грає на Трампа, щоб обійти санкції

Дипломат зазначив, що Росія імітує готовність до перемовин, а пауза у війні потрібна їй, щоб тягнути час і знизити тиск санкцій, зокрема через можливу зустріч з Трампом.

"Я знаю, що Росія робить – це просто імітація. Вони розуміють, що тиск може бути, і вони зіграли в цю інформаційну гру," — додав він.

Чалий звернув увагу, що російські вимоги щодо територіальних поступок залишаються незмінними, а деякі питання – як нейтралітет України чи офіційний статус російської мови – є пастками, які не підтримуються українським суспільством.

"Пастка може бути в тому, що американці як посередники будуть тиснути на нас прийняти рішення, які не підтримуються в українському суспільстві. І такі питання, зрозуміло, не будуть підтримані парламентом у вигляді відповідних законів," — пояснив дипломат.

Він також припустив, що Росія може пропонувати США вигідні "комерційні" умови, наприклад, спільний доступ до корисних копалин, щоб отримати підтримку у тиску на Україну.

"Росіяни дають це як 'морквину'-подарунок в обмін на те, що американці будуть тиснути на Україну для максимального прийняття російських ультиматумів," — застеріг Чалий.

Ризик юридичного визнання окупацій

Дипломат також підкреслив, що Україна не повинна сідати за переговорний стіл з Росією без участі європейських партнерів, адже існує ризик юридичного визнання окупованих територій, що призведе до затяжної війни на десятиліття.

"Одна з пасток — згода України на те, що частина наших територій де-факто буде рахуватися за Росією. Далі США юридично визнають Крим, і маленькі країни підуть за їх прикладом. Це катастрофа," — наголосив Чалий.

Він переконаний, що сьогодні говорити про реальний механізм миру зарано, а росіяни продовжують бити по фронту, і переговори є лише імітацією.

"Ми не маємо грати в імітацію з переговорами. Бо паралельно з імітацією перемовин росіяни б’ють прямо зараз балістикою по фронту," — резюмував Валерій Чалий.

Санкції Трампа можуть вдарити по здатності РФ вести війну

Голова Комітету економістів України Андрій Новак у коментарі Главреду зазначив, що санкції Дональда Трампа проти покупців російської нафти можуть завдати потужного удару по економіці РФ, істотно зменшивши її фінансову спроможність продовжувати війну проти України. За його словами, такий тиск здатен стати одним з факторів, що можуть призвести до палацового перевороту в Росії.

Новак також зауважив, що Трамп — емоційний політик, схильний змінювати свої позиції протягом одного дня. Він, імовірно, сподівався досягти результату швидким шляхом — через переговори з Путіним — з одночасною метою припинити війну між Україною та Росією і отримати Нобелівську премію миру як лідер, що зупинив кілька міжнародних конфліктів, зокрема російсько-український.

Перемовини Путіна та Трампа - що відомо

Як писав Главред, 6 серпня до Москви з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Після зустрічі Путіна і Віткоффа Трамп повідомив європейським лідерам телефоном, що хотів би незабаром - можливо, вже наступного тижня - зустрітися з Путіним.

Крім того, причиною для початку переговорів Кремль може вважати прагнення уникнути вторинних санкцій, які Трамп погрожував запровадити проти торговельних партнерів Росії.

О персоне: Валерий Чалый Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014—2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015—2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016—2019). Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

