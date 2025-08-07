Цифровий ТЦК і поліпшений контракт: у Міноборони розповіли про плани на півроку

За словами Шмигаля, він презентував президенту Володимиру Зеленському основні завдання Міноборони.

https://glavred.net/ukraine/cifrovoy-tck-i-uluchshennyy-kontrakt-v-minoborony-rasskazali-o-planah-na-polgoda-10688003.html Посилання скопійоване

У Міноборони розповіли про плани на пів року / колаж Главред, фото УНІАН

Чим планує займатися Міноборони:

Збільшення закупівель української зброї до 50%

Покращення управління оборонними ресурсами

Забезпечення інтеграції України в безпекові механізми ЄС

У найближчі півроку Міноборони України має намір розвивати ідею про цифровий ТЦК. Також планують розробити контракт із поліпшеними умовами. Про це написав у Telegram міністр оборони України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, він презентував президенту України Володимиру Зеленському основні завдання Міноборони до кінця 2025 року, на 2026 рік і середньострокову стратегію.

відео дня

Міністр уточнив, що ключовими завданнями на півроку є:

збільшення закупівель української зброї до 50%;

аудит домовленостей із партнерами, ритмічність фінансування, своєчасне надходження військової допомоги, а також формування оновлених планів військової допомоги на 2026 рік;

впровадження нових підходів до планування оборони держави та трансформація сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему;

розробка нового контракту для військовослужбовців з поліпшеними умовами служби;

поліпшення управління оборонними ресурсами;

забезпечення інтеграції України в безпекові механізми ЄС та реалізація з партнерами спільних проєктів в ОПК через ініціативу Build with Ukraine; продовження цифровізації та розвитку цифрових продуктів ("Армія+", "Резерв+"), цифрової ТЦК;

запуск Defense City (екосистеми підтримки критично важливих виробників ОПК) і масштабної грантової програми підтримки стартапів у сфері військових технологій.

Мобілізація - останні новини

Як повідомляв Главред, випускниць із медичною або фармацевтичною освітою автоматично ставитимуть на військовий облік. У жінок буде 60 днів на проходження військово-лікарської комісії. У разі неявки їх оголосять у розшук.

Народний депутат України Олександр Федієнко заявив, що в Україні вже існує "мобільний" формат роботи ТЦК і СП, але не йдеться про функціонування "на колесах".

Крім того, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) втратили право штрафувати громадян за несвоєчасне оновлення мобілізаційних даних. Після року з моменту порушення відповідальність уже не передбачена за законом.

Читайте також:

Про джерело: Денис Шмигаль Денис Шмигаль - український державний діяч, інженер-економіст, міністр оборони України з 17 липня 2025 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). 2021 року 46-річний Денис Шмигаль увійшов до списку 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред