Цифровий ТЦК і поліпшений контракт: у Міноборони розповіли про плани на півроку

Віталій Кірсанов
7 серпня 2025, 20:25
За словами Шмигаля, він презентував президенту Володимиру Зеленському основні завдання Міноборони.
Чим планує займатися Міноборони:

  • Збільшення закупівель української зброї до 50%
  • Покращення управління оборонними ресурсами
  • Забезпечення інтеграції України в безпекові механізми ЄС

У найближчі півроку Міноборони України має намір розвивати ідею про цифровий ТЦК. Також планують розробити контракт із поліпшеними умовами. Про це написав у Telegram міністр оборони України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, він презентував президенту України Володимиру Зеленському основні завдання Міноборони до кінця 2025 року, на 2026 рік і середньострокову стратегію.

Міністр уточнив, що ключовими завданнями на півроку є:

  • збільшення закупівель української зброї до 50%;
  • аудит домовленостей із партнерами, ритмічність фінансування, своєчасне надходження військової допомоги, а також формування оновлених планів військової допомоги на 2026 рік;
  • впровадження нових підходів до планування оборони держави та трансформація сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему;
  • розробка нового контракту для військовослужбовців з поліпшеними умовами служби;
  • поліпшення управління оборонними ресурсами;
  • забезпечення інтеграції України в безпекові механізми ЄС та реалізація з партнерами спільних проєктів в ОПК через ініціативу Build with Ukraine; продовження цифровізації та розвитку цифрових продуктів ("Армія+", "Резерв+"), цифрової ТЦК;
  • запуск Defense City (екосистеми підтримки критично важливих виробників ОПК) і масштабної грантової програми підтримки стартапів у сфері військових технологій.

Як повідомляв Главред, випускниць із медичною або фармацевтичною освітою автоматично ставитимуть на військовий облік. У жінок буде 60 днів на проходження військово-лікарської комісії. У разі неявки їх оголосять у розшук.

Народний депутат України Олександр Федієнко заявив, що в Україні вже існує "мобільний" формат роботи ТЦК і СП, але не йдеться про функціонування "на колесах".

Крім того, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) втратили право штрафувати громадян за несвоєчасне оновлення мобілізаційних даних. Після року з моменту порушення відповідальність уже не передбачена за законом.

Про джерело: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль - український державний діяч, інженер-економіст, міністр оборони України з 17 липня 2025 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).

2021 року 46-річний Денис Шмигаль увійшов до списку 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

