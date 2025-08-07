Цифровий ТЦК і поліпшений контракт: у Міноборони розповіли про плани на півроку

Чим планує займатися Міноборони:
У найближчі півроку Міноборони України має намір розвивати ідею про цифровий ТЦК. Також планують розробити контракт із поліпшеними умовами. Про це написав у Telegram міністр оборони України Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, він презентував президенту України Володимиру Зеленському основні завдання Міноборони до кінця 2025 року, на 2026 рік і середньострокову стратегію.
Міністр уточнив, що ключовими завданнями на півроку є:
- збільшення закупівель української зброї до 50%;
- аудит домовленостей із партнерами, ритмічність фінансування, своєчасне надходження військової допомоги, а також формування оновлених планів військової допомоги на 2026 рік;
- впровадження нових підходів до планування оборони держави та трансформація сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему;
- розробка нового контракту для військовослужбовців з поліпшеними умовами служби;
- поліпшення управління оборонними ресурсами;
- забезпечення інтеграції України в безпекові механізми ЄС та реалізація з партнерами спільних проєктів в ОПК через ініціативу Build with Ukraine; продовження цифровізації та розвитку цифрових продуктів ("Армія+", "Резерв+"), цифрової ТЦК;
- запуск Defense City (екосистеми підтримки критично важливих виробників ОПК) і масштабної грантової програми підтримки стартапів у сфері військових технологій.
Мобілізація - останні новини
Як повідомляв Главред, випускниць із медичною або фармацевтичною освітою автоматично ставитимуть на військовий облік. У жінок буде 60 днів на проходження військово-лікарської комісії. У разі неявки їх оголосять у розшук.
Народний депутат України Олександр Федієнко заявив, що в Україні вже існує "мобільний" формат роботи ТЦК і СП, але не йдеться про функціонування "на колесах".
Крім того, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) втратили право штрафувати громадян за несвоєчасне оновлення мобілізаційних даних. Після року з моменту порушення відповідальність уже не передбачена за законом.
Про джерело: Денис Шмигаль
Денис Шмигаль - український державний діяч, інженер-економіст, міністр оборони України з 17 липня 2025 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.
Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).
2021 року 46-річний Денис Шмигаль увійшов до списку 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.
