Трамп може запропонувати Путіну низку економічних стимулів, і серед них – доступ до природних ресурсів Аляски і тимчасово окупованих територій України.

https://glavred.net/world/stalo-izvestno-chto-tramp-predlozhit-putinu-dlya-zaversheniya-voyny-prirodnye-resursy-i-ne-tolko-10689656.html Посилання скопійоване

Стало відомо, що Трамп запропонує Путіну для завершення війни/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Трамп під час зустрічі з Путіним планує запропонувати низку економічних стимулів

Серед них – доступ до природних ресурсів Аляски і тимчасово окупованих територій України

Також він може запропонувати диктатору РФ часткове зняття санкцій із російської авіаційної галузі

Президент США Дональд Трамп планує під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня запропонувати низку економічних стимулів в обмін на припинення війни проти України. Серед можливих пропозицій, які можуть прозвучати – доступ до природних ресурсів Аляски і часткове зняття санкцій із російської авіаційної галузі.

Про це пише видання The Telegraph. Згідно з інформацією видання, під час зустріч в Анкориджі Трамп, зокрема, може запропонувати відкрити для країни-агресорки Росії доступ до природних ресурсів Аляски. Також американський президент може запропонувати главі Кремля зняття частини санкцій із російської авіапромисловості, а також надання доступу до рідкоземельних мінералів на українських територіях, що наразі перебувають під окупацією РФ.

відео дня

У виданні зазначили, що до підготовки до переговорів залучений міністр фінансів США Скотт Бессент. Він вивчає питання економічних поступок, які Сполучені Штати можуть зробити Росії, щоб таким чином прискорити укладення угоди про припинення вогню.

Як зазначили в The Telegraph, джерела в уряді Великої Британії їм розповіли, що такі стимули можуть бути прийнятними для Європи, якщо це не виглядатиме як винагорода для РФ.

"Ізраїльська окупація Західного берега річки Йордан може бути використана як модель завершення війни. Росія матиме військовий і економічний контроль над окупованими територіями України під власним органом управління, подібно до фактичного контролю Ізраїлю над палестинськими землями. Цю ідею, за даними The Times, обговорювали під час зустрічей спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа з його російськими колегами", – пише видання.

Зустріч Трампа і Путіна – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп оголосив про позицію щодо територій України – Макрон розкрив деталі. Трамп на зустрічі з Путіним добиватиметься припинення вогню, сказав Еммануель Макрон.

Як повідомлялося, зустріч Трампа з Путіним пройде на військовій базі на Алясці – у CNN розкрили деталі. Відповідних місць для саміту було небагато, особливо з огляду на ордер на арешт Путіна за звинуваченням у військових злочинах.

Нагадаємо, у Politico дізналися деталі, які гарантії отримає Україна після припинення вогню. За даними джерел, Трамп ясно дав зрозуміти, що США не будуть продовжувати постачати зброю або військових безпосередньо Україні.

Читайте також:

Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред