Захід виставив жорсткі умови: заява "Коаліції рішучих" може здивувати Кремль

Лідери світу підтримують активну дипломатію та тиск на Москву для досягнення справедливого миру.

Санкції проти Росії мають посилюватися, якщо Москва не погодиться на припинення вогню / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

Коаліція рішучих виступила проти обмежень для ЗСУ та вето РФ на НАТО і ЄС

Віртуальна зустріч за участю Зеленського, Трампа та лідерів США, Франції, Німеччини і Британії

Визначено ключові умови мирного врегулювання: припинення вогню, санкції, гарантії безпеки

Лідери "Коаліції рішучих" наголосили, що будь-яка майбутня мирна угода між Україною та Росією не повинна містити обмежень для Збройних сил України, а Москва не може мати права вето на вступ України до ЄС та НАТО. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті британського уряду.

Як повідомляється, сьогодні відбулася віртуальна зустріч за участю президента України Володимира Зеленського, віцепрезидента США Джей Ді Венса та колишнього президента США Дональда Трампа.

Лідери Франції, Німеччини та Британії привітали зусилля Трампа щодо припинення війни, розв’язаної Росією, та досягнення справедливого і міцного миру.

"Вони ясно дали зрозуміти, що шлях до миру в Україні не може бути вирішений без участі України. Необхідно продовжувати підхід, що поєднує активну дипломатію, підтримку України і тиск на Росію," – йдеться у заяві.

Ключові умови мирного врегулювання

"Коаліція рішучих" підкреслила, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи. Лідери окреслили ключові вимоги для врегулювання конфлікту:

Змістовні переговори можливі лише за умови припинення вогню або тривалого і значного зниження бойових дій.

Санкції та економічні заходи щодо РФ мають бути посилені, якщо Москва не погодиться на припинення вогню під час переговорів на Алясці.

Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Україна має отримати надійні гарантії безпеки для захисту суверенітету та територіальної цілісності.

"Не повинно бути жодних обмежень на збройні сили України або її співпрацю з третіми країнами. Росія не може мати права вето на шляху України до вступу в ЄС і НАТО," – наголосили лідери.

Також "Коаліція рішучих" підтвердила готовність продовжувати тісну співпрацю з Трампом, Зеленським та українським народом "заради справедливого і міцного миру в Україні."

Експертна оцінка щодо тростороннього саміту

Тристороння зустріч за участю президента України Володимира Зеленського, колишнього президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна наразі малоймовірна, вважає політолог Максим Розумний.

На його думку, Путін погодиться на переговори із Зеленським лише на завершальному етапі процесу.

"Єдиний варіант, коли Путін може погодитися на зустріч із Зеленським, – це в потрійному форматі з Трампом, і то тільки на фінальному етапі, коли вже все погоджено і залишається формально підписати документ і вийти на камери із заявою, що справу завершено," – пояснив експерт.

