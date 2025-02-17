На ЧАЕС виявити три осередки тління: у МВС зізналися, чи є викид радіації

Три групи верхолазів здійснюють часткове розкривання конструкцій укриття та гасіння тління утеплювача покрівлі саркофага.

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На Чорнобильськый АЕС зафіксовано три осередки тління / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот з відео

Коротко:

На ЧАЕС зафіксували три осередки тління

У ліквідації пожежі задіяні 91 рятувальник та 18 одиниць техніки

Перевищень норм радіаційного фону не зафіксовано

У понеділок, 17 лютого, на території Чорнобильської атомної електростанції виявили три осередки тління, що виникли внаслідок удару російського безпілотника. Для боротьби з вогнем залучено спеціалізовані підрозділи. Про це повідомило Державне агентство з управління зоною відчуження у Facebook.

"Відновлено роботи з ліквідації займання: зафіксовано три осередки тління. Там працюють дві групи верхолазів, по чотири особи, третя група закріплюється для часткового розкриття конструкцій укриття та гасіння осередків тління", - йдеться у повідомленні. відео дня

Прокладено робочі лінії на п’яти стволах, що забезпечують безперервну подачу вогнегасних речовин. Для моніторингу ситуації залучені безпілотники з тепловізійними камерами, які дозволяють оперативно виявляти приховані осередки тепла та оцінювати рівень загрози. Загалом до робіт залучено 91 рятувальника та 18 одиниць техніки.

За результатами вимірювань, погіршення радіаційного фону на території ЧАЕС не зафіксовано. Викиду радіоактивних речовин не виявлено.

У ДСНС також опублікували нові фото та відео з місця ліквідації наслідків атаки. Роботи з гасіння на ЧАЕС продовжуються.

"Наразі три групи верхолазів здійснюють часткове розкривання конструкцій укриття та гасіння 3 осередків тління утеплювача покрівлі", - розповіли у ДСНС.

Дивіться відео ситуації на Чорнобильській АЕС:

Тління на ЧАЕС / Фото: скріншот

Заява МВС

У мережі активно поширюється інформація про нібито виявлення трьох осередків масштабної пожежі на території Чорнобильської атомної електростанції, а також про можливий викид радіації у найближчі години. Міністерство внутрішніх справ України заявило, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Повідомляємо, що вказана інформація не відповідає дійсності. На території ЧАЕС продовжується операція з ліквідації наслідків російської дронової атаки. Наразі ДСНС фіксує лише 3 осередки тління утеплювача покрівлі, які були своєчасно виявлені за допомогою дронів з тепловізорами. Український гідрометеорологічний центр проводить постійний моніторинг рівня радіації, і наразі він залишається в межах норми. Загрози для населення немає", - наголосили в МВС.

Удар дроном по ЧАЕС - новини України

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російський безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС. Президент України Володимир Зеленський підтвердив значні пошкодження та наголосив, що такими діями Росія створює глобальну ядерну загрозу.

Після удару російського дрона по укриттю Чорнобильської АЕС існує потенційна загроза витоку радіації, оскільки старе укриття втратило свою функцію. Водночас перевищення радіаційного фону не зафіксовано.

Президент України на Мюнхенській конференції заявив, що Росія атакувала Чорнобильську АЕС ударним дроном "Шахед" із зарядом щонайменше 50 кг вибухівки.

Як повідомляв Главред, у Чорнобильській зоні відчуження триває гасіння пожежі, що спалахнула після удару російського дрона по саркофагу зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС. У Міненерго попереджають: пробиття саркофагу може призвести до підвищення рівня радіації.

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