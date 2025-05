Окупанти хочуть 'вирватися': в ISW назвали два гарячі напрямки на фронті

Коротко:

Армія країни-агресора Росії змогла просунутись поблизу Часового Яру та Торецька у Донецькій області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 20 травня, показують, що війська РФ просунулися на північ від Калинівки (на північ від Часового Яру).

В ISW додали, що російські окупанти активно намагаються зруйнувати будівлі в центрі Часового Яру, щоб сприяти подальшому просуванню.

Також окупанти просунулись в західній частині Торецька та на схід від Нової Полтавки (на захід від Торецька) вздовж траси Т-0504 Покровськ - Костянтинівка.

"Війська РФ продовжували атаки біля самого Торецька, наступали на Іванопілля та Плещіївку, атакували в районі Дружби і Дачного, наступали на Диліївку, в районі Старої Миколаївки, Нової Полтавки і на Зорю, атакували біля Яблунівки і в бік н.п. Попів Яр 19 і 20 травня", - наголосили аналітики.

У звіті наголошується, що ворог намагається просунутися в районі Диліївки, Дачного, та в напрямку Романівки на флангах Торецька, щоб обійти більшу кількість населених пунктів на Торецькому напрямку.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.