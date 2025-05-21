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Окупанти хочуть "вирватися": в ISW назвали два гарячі напрямки на фронті

Марія Николишин
21 травня 2025, 10:54
811
Росіяни накопичували сили в Часовому Ярі протягом невизначеного періоду часу.
Окупанти хочуть 'вирватися': в ISW назвали два гарячі напрямки на фронті
Ситуація у Донецькій області / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Коротко:

  • Окупанти мають успіхи поблизу Торецька та Часового Яру
  • Ворог намагається зруйнувати будівлі в центрі Часового Яру
  • Водночас, на Торецькому напрямку РФ хоче обійти більшу кількість населених пунктів

Армія країни-агресора Росії змогла просунутись поблизу Часового Яру та Торецька у Донецькій області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 20 травня, показують, що війська РФ просунулися на північ від Калинівки (на північ від Часового Яру).

відео дня

"19 і 20 травня російські загарбники атакували в районі Часового Яру, біля Білої Гори, в напрямку Предтечиного та біля Курдюмівки. Речник української бригади, яка діяла на напрямку Часового Яру, розповів, що росіяни накопичували сили в Часовому Ярі протягом невизначеного періоду часу, і зараз використовують це більш широке угруповання сил для спроби вирватися з населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

В ISW додали, що російські окупанти активно намагаються зруйнувати будівлі в центрі Часового Яру, щоб сприяти подальшому просуванню.

Окупанти хочуть 'вирватися': в ISW назвали два гарячі напрямки на фронті
Часів Яр / Інфографіка: Главред

Також окупанти просунулись в західній частині Торецька та на схід від Нової Полтавки (на захід від Торецька) вздовж траси Т-0504 Покровськ - Костянтинівка.

"Війська РФ продовжували атаки біля самого Торецька, наступали на Іванопілля та Плещіївку, атакували в районі Дружби і Дачного, наступали на Диліївку, в районі Старої Миколаївки, Нової Полтавки і на Зорю, атакували біля Яблунівки і в бік н.п. Попів Яр 19 і 20 травня", - наголосили аналітики.

У звіті наголошується, що ворог намагається просунутися в районі Диліївки, Дачного, та в напрямку Романівки на флангах Торецька, щоб обійти більшу кількість населених пунктів на Торецькому напрямку.

Окупанти хочуть 'вирватися': в ISW назвали два гарячі напрямки на фронті
Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, в Генштабу ЗСУ заявили, що мета українських військ на Курському напрямку залишається незмінною - забезпечення буферної зони в прикордонних районах із Росією, щоб запобігти новій наступальній кампанії ворога на Сумському та Харківському напрямках.

В пресслужбі ОСУВ "Хортиця" заявили, що російські окупанти намагалися перетнути державний кордон України у Харківській області. Українські військові не дали ворогу втілити задумане.

В Силах оборони півдня заявили, що російські окупаційні війська активізувалися на Придніпровському напрямку. Ворог проводить перегрупування та розвідувальні заходи. Мета - захопити острівну зону Дніпра.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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