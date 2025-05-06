Ворог починає новий наступ: експерт повідомив, що ЗСУ можуть зірвати операцію

Буферна зона у трьох регіонах РФ може зупинити противника ще на старті наступальної кампанії.

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ЗСУ немає сенсу просуватися вглиб РФ, в них є інша задача / Колаж: Главред, фото: ОК Захід, Міноборони Росії

Що сказав Самусь:

Путін прагне захопити усю Донеччину

Росіяни вже почали наступ на окремих ділянках фронту

ЗСУ можуть на старті зірвати літній наступ противника

Армія країни-агресорки Росії готується до літнього наступу, в рамках якого мала б досягти того результату, на який окупанти сподівалися ще у минулому році. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Михайло Самусь.

За його словами, в плани ворога зокрема входить окупація усієї Донецької області. Це росіянам та в першу чергу кремлівському диктатору Володимиру Путіну потрібно для стартових позицій для розмови з президентом США Дональдом Трампом.

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"До сьогодні він не досягнув цієї мети, тому фактично відмовився від пропозицій США, які передавалися йому через Дмітрієва (зняття санкцій, спільні американо-російські проєкти). Зараз ці розмови відкладаються, Росія намагається реалізувати ті плани, які ставила перед собою раніше", - пояснив експерт.

Так на деяких напрямках фронту вже фіксуються всі ознаки початку наступальних дій зі сторони РФ. Наприклад, на Покровському напрямку різко збільшилась кількість бойових зіткнень.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Однак в українських військових, за словами Самуся, є можливість зірвати плани ворога. Російські воєнкори вже заявляють про нові наступальні дії ЗСУ у Курській області. Саме це і може збити темп окупантів.

У такому випадку армія РФ не зможе зосередити усі свої сили за запланованих для наступу напрямках і вимушена буде перекидати їх знову на територію Курської області.

"З українського боку, якщо говорити про тактичний план, це більше схоже на формування буферної зони, немає сенсу йти вглиб Курської області", - зауважив експерт.

Якщо Силам оборони України вдасться проникнути у Брянську, Курську та Бєлгородську область і створити там умови, які унеможливлять формування окупантами наступального угруповання, то це остаточно завадить реалізувати РФ плани літньої кампанії.

Літній наступ РФ - що відомо

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний повідомляв, що Кремлівський диктатор Володимир Путін може обрати нову мету на фронті, а саме повне захоплення Донецької області.

Раніше подібну інформацію озвучив і український військовий, який заявив, що ворог зосереджує сили в Донецькій області - це свідчить про те, що під час весняно-літнього наступу противник спробує окупувати регіон.

Напередодні, як писав Главред, військовий аналітик і боєць ТРО Олександр Мусієнко зазначив, що на фронті відсутні будь-які ознаки того, що Росія може досягти значних успіхів - ні на оперативному, ні на стратегічному рівні.

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Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

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