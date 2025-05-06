Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Ворог починає новий наступ: експерт повідомив, що ЗСУ можуть зірвати операцію

Анна Косик
6 травня 2025, 12:02
197
Буферна зона у трьох регіонах РФ може зупинити противника ще на старті наступальної кампанії.
Ворог починає новий наступ: експерт повідомив, що ЗСУ можуть зірвати операцію
ЗСУ немає сенсу просуватися вглиб РФ, в них є інша задача / Колаж: Главред, фото: ОК Захід, Міноборони Росії

Що сказав Самусь:

  • Путін прагне захопити усю Донеччину
  • Росіяни вже почали наступ на окремих ділянках фронту
  • ЗСУ можуть на старті зірвати літній наступ противника

Армія країни-агресорки Росії готується до літнього наступу, в рамках якого мала б досягти того результату, на який окупанти сподівалися ще у минулому році. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Михайло Самусь.

За його словами, в плани ворога зокрема входить окупація усієї Донецької області. Це росіянам та в першу чергу кремлівському диктатору Володимиру Путіну потрібно для стартових позицій для розмови з президентом США Дональдом Трампом.

відео дня

"До сьогодні він не досягнув цієї мети, тому фактично відмовився від пропозицій США, які передавалися йому через Дмітрієва (зняття санкцій, спільні американо-російські проєкти). Зараз ці розмови відкладаються, Росія намагається реалізувати ті плани, які ставила перед собою раніше", - пояснив експерт.

Так на деяких напрямках фронту вже фіксуються всі ознаки початку наступальних дій зі сторони РФ. Наприклад, на Покровському напрямку різко збільшилась кількість бойових зіткнень.

Ворог починає новий наступ: експерт повідомив, що ЗСУ можуть зірвати операцію
Покровськ / Інфографіка: Главред

Однак в українських військових, за словами Самуся, є можливість зірвати плани ворога. Російські воєнкори вже заявляють про нові наступальні дії ЗСУ у Курській області. Саме це і може збити темп окупантів.

У такому випадку армія РФ не зможе зосередити усі свої сили за запланованих для наступу напрямках і вимушена буде перекидати їх знову на територію Курської області.

"З українського боку, якщо говорити про тактичний план, це більше схоже на формування буферної зони, немає сенсу йти вглиб Курської області", - зауважив експерт.

Якщо Силам оборони України вдасться проникнути у Брянську, Курську та Бєлгородську область і створити там умови, які унеможливлять формування окупантами наступального угруповання, то це остаточно завадить реалізувати РФ плани літньої кампанії.

Літній наступ РФ - що відомо

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний повідомляв, що Кремлівський диктатор Володимир Путін може обрати нову мету на фронті, а саме повне захоплення Донецької області.

Раніше подібну інформацію озвучив і український військовий, який заявив, що ворог зосереджує сили в Донецькій області - це свідчить про те, що під час весняно-літнього наступу противник спробує окупувати регіон.

Напередодні, як писав Главред, військовий аналітик і боєць ТРО Олександр Мусієнко зазначив, що на фронті відсутні будь-які ознаки того, що Росія може досягти значних успіхів - ні на оперативному, ні на стратегічному рівні.

Більше новин:

Хто такий Михайло Самусь

Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР).

У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express.

Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Володимир Путін російські війська Операція в Курській області Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Літнього тепла чекати не варто: скоро Україну накриє потужний антициклон

Літнього тепла чекати не варто: скоро Україну накриє потужний антициклон

12:59Синоптик
Загроза нового наступу РФ на півдні: полковник ЗСУ розкрив дані розвідки

Загроза нового наступу РФ на півдні: полковник ЗСУ розкрив дані розвідки

12:45Україна
Трамп сказав, що Путін схиляється до миру – озвучено "цікавий" аргумент

Трамп сказав, що Путін схиляється до миру – озвучено "цікавий" аргумент

12:11Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Про це всі волали": лейтенант ЗСУ - про наступ на Суми

"Про це всі волали": лейтенант ЗСУ - про наступ на Суми

Віру Брежнєву покликали заміж - хто став судженим

Віру Брежнєву покликали заміж - хто став судженим

"Прикро, боляче": Сумська звернулася до Зеленського і розповіла, що сталося

"Прикро, боляче": Сумська звернулася до Зеленського і розповіла, що сталося

Як скласти цифру 6, переклавши один сірник: лише геній розгадає складну загадку

Як скласти цифру 6, переклавши один сірник: лише геній розгадає складну загадку

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 травня (оновлюється)

Останні новини

13:00

Зрадниця Клара Новікова засвітилася на росТБ і приголомшила своїм виглядом

12:59

Літнього тепла чекати не варто: скоро Україну накриє потужний антициклон

12:45

Загроза нового наступу РФ на півдні: полковник ЗСУ розкрив дані розвідки

12:44

Ексдружина Positiff зателефонувала йому серед ночі: "Що таке справжнє розлучення?"

12:40

"Заборгованість за кредитом": українцям розсилають SMS від псевдо-Ощадбанку

Чи здатна стрілянина між Індією та Пакистаном стати великою війноюЧи здатна стрілянина між Індією та Пакистаном стати великою війною
12:37

РФ взяла паузу: у ВМС розповіли про поразку ворога над Чорним морем

12:34

"Руки-ноги цілі, який ти ветеран": у Львові стався конфлікт із військовим у банку

12:11

Трамп сказав, що Путін схиляється до миру – озвучено "цікавий" аргумент

12:10

"Ходячий труп": Кіркоров ледве пересувається через важку хворобу - росЗМІ

Реклама
12:02

Ворог починає новий наступ: експерт повідомив, що ЗСУ можуть зірвати операцію

11:46

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 травня (оновлюється)

11:43

Розвідка перед ударами на 9 травня: експерт про масовану атаку дронів на РФ

11:34

Унікальна подія в історії ФРН: Мерца не обрали канцлером у першому турі

11:27

Після чуток про розлучення: молода дружина Цекало зважилася на серйозний крок

11:21

Що робити, якщо листя полуниці жовтіє: 1 добавка у воду і проблему вирішеноВідео

11:15

Загадку 50 гривень розкрито: хто зображений на звороті і що ці постаті приховуютьВідео

11:01

Україна вже отримала бонус: Загородній розповів про користь угоди про надраВідео

10:58

Ціни "кусаються": в Україні різко подорожчали два популярні продукти

10:56

Китайський гороскоп на завтра 7 травня: Мавпам - стрес, Коням - зневіра

10:52

Пушилін озвучив плани Путіна щодо окупованих територій України

Реклама
10:48

13 зупинок серця: померла 11-річна зірка серіалів Netflix

10:40

ЗСУ зупинили РФ на сході та перехопили ініціативу на ключовому напрямку

10:21

"Бажання - не можливості": в ЦПД розповіли про можливий прорив РФ на Херсонщині

10:11

Утікач Влад Яма показався з Наталею Могилевською - деталі

10:03

Ріанна вагітна третьою дитиною

09:45

Дуда сказав, хто може змусити Путіна укласти мир

09:41

Лідер президентських перегонів у Румунії висловився проти надання зброї Україні

09:21

"Ганьбить українську націю": відома актриса "рознесла" втікача Потапа

09:19

Хочуть оточити два міста: росіяни готуються до масштабного прориву на фронті

08:42

Британія готується до нападу РФ і оновлює план оборони - The Telegraph

08:17

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:04

Після удару Шахеда: на одному з найбільших ринків України – пожежа, деталіФотоВідео

08:00

Трамп добиває Росію: чому війська РФ будуть драпати на кордони 1991 рокуПоглядВідео

07:58

"Прикро, боляче": Сумська звернулася до Зеленського і розповіла, що сталося

07:23

Вночі Москву атакували дрони, прогриміли вибухи: що відомо

07:10

Хто з дітей був на вулиці: загадка, з якою впорається тільки геній

06:38

Харків був під масованою атакою дронів: 20 "прильотів", є постраждаліФотоВідео

06:10

Росіяни приховують свої величезні втрати на фронтіПогляд

06:05

"Трусити" буде дуже багато днів: Україна під жорсткою атакою затяжної бурі

05:46

Гороскоп на завтра 7 травня: Водоліям - розваги, Близнюкам - нове знайомство

Реклама
05:00

Хитра головоломка: знайдіть 3 відмінності в картинках жінки біля банкомату за 17 с

04:32

Ним лякали людей в СРСР: чому у радянські часи люди боялися килимів

04:14

За кілька секунд і без хімії: як перевірити свіжість молока в домашніх умовахВідео

03:32

Коли не можна вмикати кондиціонер в авто: помиляються навіть досвідчені водії

03:20

Гороскоп за місячним календарем: що зробити 6 травня, щоб притягнути достаток

02:20

Можуть зіграти як на користь РФ, так і України: чи вийдуть США з мирних переговорів

02:00

"Мені так боляче": зупинилось серце легендарного військового "Француза"

01:52

Чи виживе НАТО без США: дипломат розповів про небезпечні сценарії

01:30

Тепер офіційно: Джіджі Хадід елегантно підтвердила роман із колишнім Ірини Шейк

00:48

Горять будинки, є жертва: наслідки ударів по Одещині

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти