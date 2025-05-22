Літній наступ Росії: які міста України під загрозою

Заяви росіян про захоплення кількох областей України спрямовані на залякування України та її партнерів.

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Коваленко сказав, які цілі літнього наступу РФ / Колаж: Глпвред, фото: МО РФ, deepstatemap

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На які міста націлилася РФ під час літньої кампанії

Чи зможе Росія захопити чотири області до кінця 2025 року

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що основною метою літньої наступальної кампанії росіян є вихід до великих міст, а не на адміністративні кордони Донецької області.

Зокрема, йдеться про Костянтинівку, Сіверськ, а також про оточення Покровська.

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"Але при цьому мова навіть не йде про вихід до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Оцініть загальний "масштаб" наступальних дій росіян, запланованих на літню кампанію", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

На його думку, сигнали і заяви росіян про захоплення кількох областей України спрямовані на залякування України та її партнерів.

"Наведу одне цікаве порівняння, яке розставить усі крапки над "і". Якщо 19 травня 2022 року російські окупаційні війська захопили і контролювали 78 585 кв км території України, то 19 травня 2025 року вони контролюють 68 829 кв км. На 10 тисяч кв км менше, ніж у 2022-му! Про що товкмачать усі ці "балакучі голови" Путіна, коли чимось нам погрожують? А при цьому, зауважте, яких втрат зазнає ворог. За 2024 рік російські окупанти захопили 3 200 кв. км української території та втратили при цьому понад 420 тисяч особового складу. Це більше, ніж за будь-яку війну, яку вели Російська Федерація та Радянський Союз після Другої світової", - зазначив він.

Коваленко вважає малоймовірною перспективу захоплення Росією чотирьох українських областей.

"Це виключно мрії і фантазії Путіна. Адже у російських окупаційних військ сьогодні немає можливості повністю захопити чотири українські області: Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську", - сказав він.

Покровськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Наступ Росії - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких цілей. Ворог зосереджує сили в Донецькій області. Це свідчить про те, що під час весняно-літнього наступу противник спробує окупувати регіон, вважає військовий експерт Олександр Мусієнко.

Військовий експерт Михайло Самусь розповів, що армія країни-агресора Росії готується до літнього наступу, в рамках якого мала б досягти того результату, на який окупанти сподівалися ще минулого року.

Окупанти можуть проводити підготовку до активних штурмових дій на Харківському напрямку фронту. Українські військові вже фіксують накопичення особового складу РФ поблизу держкордону.

У Силах оборони півдня заявили, що російські окупаційні війська активізувалися на Придніпровському напрямку. Ворог проводить перегрупування та розвідувальні заходи. Мета - захопити острівну зону Дніпра.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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