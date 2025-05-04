Системи ППО стоять не тільки в Підмосков'ї.

https://glavred.net/world/pryamo-pered-paradom-rf-panicheski-styagivaet-k-moskve-sredstva-pvo-10661702.html Посилання скопійоване

До Москви стягнули ППО / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, kremlin.ru

Коротко:

До Москви стягнули 280 систем ППО

Їх перекидали навіть з Казані та Грозного

ППО Москви вибудувана у кілька ешелонів

Перед військовим парадом на 9 травня до Москви стягнули 280 засобів протиповітряної оборони. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, додаткові системи ППО перекидали навіть з регіонів, зокрема – Казані та Грозного.

відео дня

Він також додав, що вся ППО Москви вибудувана у кілька ешелонів:

Перший ешелон – виявлення.

"Для цього працює станція радіолокації Дон-2Н. Навколо Москви працюють мобільні РЛС Небо-М, Гамма-С1, Каста", - зауважив журналіст.

Другий ешелон – для перехоплення стратегічних загроз.

Третій ешелон – ППО великої дальності.

"С-400 прикривають підходи з відривом до 400 км", - підкреслив Цаплієнко.

Четвертий ешелон – ближній бій.

"Системи Панцир-С1 і Тор-М2 стоять не тільки в Підмосков'ї, а й у самій Москві на дахах будівель, на мобільних платформах", - підсумував він.

Парад в Москві - що відомо

Як повідомляв Главред, гендиректор Hermitage Capital Management Вільям Браудер заявив, що російський диктатор Володимир Путін оголосив про триденне "перемир'я" до 9 травня. Травневе припинення вогню схоже на маніпуляцію кремлівського лідера, який хоче, щоб парад у Москві пройшов спокійно.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може влаштувати провокації під час травневого "перемир'я". Однак російському диктатору Володимиру Путіну треба думати про закінчення війни, а не хизуватися танками на параді.

Секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в України є можливість атакувати ударними дронами парад, який має відбутися в Москві 9 травня.

Читайте також:

Хто такий Андрій Цаплієнко? Андрій Юрійович Цаплієнко — український журналіст, військовий кореспондент, ведучий, письменник та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред