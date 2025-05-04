Прямо перед парадом: РФ 'панічно' стягує до Москви засоби ППО

Коротко:
- До Москви стягнули 280 систем ППО
- Їх перекидали навіть з Казані та Грозного
- ППО Москви вибудувана у кілька ешелонів
Перед військовим парадом на 9 травня до Москви стягнули 280 засобів протиповітряної оборони. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
За його словами, додаткові системи ППО перекидали навіть з регіонів, зокрема – Казані та Грозного.
Він також додав, що вся ППО Москви вибудувана у кілька ешелонів:
- Перший ешелон – виявлення.
"Для цього працює станція радіолокації Дон-2Н. Навколо Москви працюють мобільні РЛС Небо-М, Гамма-С1, Каста", - зауважив журналіст.
- Другий ешелон – для перехоплення стратегічних загроз.
- Третій ешелон – ППО великої дальності.
"С-400 прикривають підходи з відривом до 400 км", - підкреслив Цаплієнко.
- Четвертий ешелон – ближній бій.
"Системи Панцир-С1 і Тор-М2 стоять не тільки в Підмосков'ї, а й у самій Москві на дахах будівель, на мобільних платформах", - підсумував він.
Парад в Москві - що відомо
Як повідомляв Главред, гендиректор Hermitage Capital Management Вільям Браудер заявив, що російський диктатор Володимир Путін оголосив про триденне "перемир'я" до 9 травня. Травневе припинення вогню схоже на маніпуляцію кремлівського лідера, який хоче, щоб парад у Москві пройшов спокійно.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може влаштувати провокації під час травневого "перемир'я". Однак російському диктатору Володимиру Путіну треба думати про закінчення війни, а не хизуватися танками на параді.
Секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в України є можливість атакувати ударними дронами парад, який має відбутися в Москві 9 травня.
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Хто такий Андрій Цаплієнко?
Андрій Юрійович Цаплієнко — український журналіст, військовий кореспондент, ведучий, письменник та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст України, пише Вікіпедія.
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